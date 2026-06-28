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forróság
kánikula
egészségügy
Hegedűs Zsolt

Kánikula: felszólított a miniszter, csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat és vigyenek magukkal vizet – 42 fok is lehet

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Csak sürgős, indokolt helyzetekben keressék fel a betegek a sürgősségi osztályokat, mert az alapból is leterhelt ellátást a kánikula további kihívások elé állítja, kérte a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter, aki javasolja, hogy vigyünk magunkkal folyadékot, ha orvoshoz megyünk. Ha valaki nincs közvetlen életveszélyben, vagy nem érez súlyosabb tüneteket, az első körben a háziorvost, vagy az ügyeletet hívja fel.
VG
2026.06.28, 12:16
Frissítve: 2026.06.28, 12:28

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára - közölte kormány. 

Kánikula: felszólított a miniszter, csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat és vigyenek magukkal vizet
Kánikula: felszólított a miniszter, csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat és vigyenek magukkal vizet Fotó: NurPhoto via AFP

„A hőség a sürgősségi osztályok betegforgalmát is érezhetően befolyásolja. Tapasztalataink szerint sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat", írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat. 

Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel! 


– írta bejegyzésében.

„Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén természetesen azonnali ellátásra van szükség – tette hozzá. Enyhébb panaszok esetén elsőként a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási (1830) lehetőségeket javasolt igénybe venni" – mutatott rá a miniszter. 

„Fontos tudni, hogy a váróhelyiségek klimatizálása a rendkívüli hőségben nem mindig tud lépést tartani a külső meleggel. Az ajtók folyamatos nyitása és zárása, valamint a nagy betegforgalom miatt a várótermek hőmérséklete kellemetlenül magas lehet. Aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot" – kérte a polgárokat a miniszter a Facebookon. – A kánikulai időszak az átlagosnál nagyobb megterhelést ró mind a lakosságra, mind az egészségügyi dolgozókra, ami fokozott odafigyelést és együttműködést igényel mindenki részéről, írta. 

Kánikula: spóroljunk, nagy a terhelés

A hőhullám miatt jelentősen nőtt az áramfogyasztás, ezért Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint fogja vissza a fogyasztását. A miniszter azt javasolta, hogy a légkondicionálók intenzív használatát, az elektromos autók, telefonok és laptopok töltését, illetve a mosó-, szárító- és mosogatógépek működtetését inkább 21 óra utánra időzítsék.

Kapitány szerint nem rendkívüli lemondásra vagy megszorításra van szükség, hanem a csúcsidőszaki terhelés tudatos mérséklésére. A felhívás ugyanakkor érzékeltette, hogy a nyári hőségben mennyire gyorsan megugorhat a villamosenergia-igény.

A miniszteri kérés után a Daikin adatai is alátámasztották, hogy a klímahasználat hirtelen ugrott meg. A társaság Onecta alkalmazásának mérései szerint június 19-étől 48 órán belül megduplázódott azoknak az otthonoknak az aránya, ahol hűtési üzemmódban működött a légkondicionáló. Június elején az alkalmazást használók körében még körülbelül 11 százalék volt ez az arány, június 24-ére viszont 58 százalékra emelkedett. A programozott időzítés és a távvezérlés használata négy nap alatt kilencszeresére nőtt.

A Világgazdaság cikke szerint, mindez különösen érzékeny kérdés egy olyan országban, amely jelentős áramimporttal egészíti ki saját termelését. A hőség miatti extra fogyasztás ezért nemcsak a háztartások villanyszámláját, hanem az ellátásbiztonsági tartalékokat is próbára teheti.

Mi vár ránk?

Vasárnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 39 fokot mérhetünk a térségben. Csapadék nem várható. A déli, délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Hajnalra csak kevés helyen csökkenhet 20 fok alá a hőmérséklet. Napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők, áll az Időkép előrejelzésében. 

 

 

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