Szállodákba menekülnek a kisgyermekes családok a rendkívüli hőség elől: egy hét alatt látványosan megugrott a klimatizált hotelszobák foglalása
A rendkívüli hőség már nemcsak a strandokat és a légkondicionálókat tölti meg, hanem a szállodákat is. Az Egyesült Királyságban egyre több család – köztük újszülötteket nevelő szülők – foglal klimatizált hotelszobát, mert otthon már képtelenek elviselhető hőmérsékletet biztosítani. A mostani hőhullám már nem pusztán kényelmetlenség, hanem komoly egészségügyi kockázat.
A brit szállásfoglalási piac adatai szerint az elmúlt hetekben látványosan megváltozott a vendégek viselkedése. A Booking.com statisztikái alapján június eleje óta megháromszorozódott azoknak a kereséseknek az aránya, amelyeknél a vendégek kifejezetten légkondicionált szállást kerestek. Ezzel párhuzamosan az Adyen fizetési szolgáltató szerint
a brit szállodák bevétele 34 százalékkal nőtt június végén az egy évvel korábbi időszakhoz képest.
A Heartwood Inns szállodalánc arról számolt be, hogy szobáik kihasználtsága már 86 százalék körül jár, több hoteljük pedig teljesen megtelt. A telefonos érdeklődők mintegy harmada már az első kérdések között arra kíváncsi, hogy van-e légkondicionálás a szobákban – írja a The Guardian.
A lánc szerint különösen sok megkeresés érkezik újszülöttet nevelő szülőktől, akik azért foglalnak egy-két éjszakára szállodát, mert otthon nem tudják kellően lehűteni a lakást ahhoz, hogy kisbabájuk biztonságosan és nyugodtan tudjon aludni.
Más szállodák is hasonló tapasztalatokról számoltak be. Többen jelezték, hogy megnőtt az utolsó pillanatban érkező foglalások száma, sok vendég pedig kifejezetten azért választ hotelt, hogy néhány napra elmeneküljön az otthoni forróság elől.
A klíma lett az egyik legfontosabb szolgáltatás
A hőhullám teljesen átírta a vendégek szempontjait. A londoni Templeton Garden Hotel vezetője szerint szinte teljes kihasználtsággal működnek, miközben a vendégek elsősorban a hűvös belső terek és az árnyékos kert miatt választják a szállodát. A Woodstockban működő The Feathers Hotel pedig arról számolt be, hogy
a klímák kihasználtsága egyetlen hét alatt 74 százalékról 81 százalékra nőtt.
A szálloda vezetése szerint a légkondicionált szobák mára valódi versenyelőnnyé váltak. Több vendég nyíltan közölte, hogy egyszerűen kényelmesebb néhány éjszakát hotelben tölteni, mint egy felhevült lakásban próbálni átvészelni a rendkívüli hőséget.
Riadót rendeltek el a rendkívüli hőséghelyzet miatt
A hőhullám Magyarországot is teljes erővel elérte. Az országos tisztifőorvos szombattól harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A HungaroMet előrejelzése szerint napközben 34 és 39 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekre kell számítani, miközben az éjszakák sem hoznak érdemi felfrissülést: hajnalban is sok helyen 22-30 fok között marad a hőmérséklet.
A tartós forróság miatt már az ország működésére is hatással van az időjárás.
- A MÁV és a GYSEV több vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a sínek túlmelegedése miatt,
- országszerte vizet osztanak a forgalmas közlekedési csomópontokon,
- több településen vízkorlátozás van érvényben,
- miközben az egész országban tűzgyújtási tilalom lépett életbe.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arra kérte a lakosságot, hogy a kora esti órákban lehetőség szerint mérsékeljék az áramfogyasztásukat, mert ilyenkor a klímaberendezések egyszerre jelentenek kiemelkedő terhelést a hálózat számára. A szakmai viták ismét felerősödtek arról, hogy a nap- és szélerőművek mellett milyen szerepet kell kapniuk a folyamatosan rendelkezésre álló erőműveknek, az energiatárolóknak és a korszerű hálózati fejlesztéseknek.
Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint ugyanis előfordulnak olyan órák, amikor a megújuló energiaforrások termelése minimális, miközben a fogyasztás rekordközeli szintre emelkedik. A szakértők szerint éppen ezért a jövő villamosenergia-rendszere nem egyetlen technológiára épülhet, hanem a nukleáris energia, a megújulók, az energiatárolók, a rugalmas gázerőművek és a fejlett hálózati infrastruktúra együttesére.