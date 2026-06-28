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makronaptár
Kármán András
magyar költségvetés
pótköltségvetés

Mindenki erre az adatra vár: érkezik az orbáni hagyaték utolsó darabja, itt dől el minden – erre még Kármán Andrásék sem számítottak?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az előttünk álló héten érkeznek a friss ipari termelői árak, megtudjuk, hogy az áprilisi mélypont után kijött-e a gödörből az export-import, és képet kapunk a kormányzati szektor egyenlegéről. Mindhárom gazdasági mutató érdekes, de a legutolsó kiemelkedik közülük, hiszen a költségvetés és az államadósság helyzete jelentős strukturális kihívások előtt áll.
Németh Tamás
2026.06.28, 09:37
Frissítve: 2026.06.28, 09:44

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelői árakról, a külkereskedelmi termékforgalomról és a kormányzati szektor egyenlegéről közöl adatokat az MTI összefoglalója szerint. 

Kármán András: A felülvizsgált és módosított 2026-os költségvetést augusztus végéig az országgyűlés elé fogják terjeszteni
Kármán András: A felülvizsgált és módosított 2026-os költségvetést augusztus végéig az országgyűlés elé fogják terjeszteni Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mindhárom gazdasági mutató érdekes, de a kormányzati szektor egyenlege kiemelkedik közülük, hiszen a költségvetés és az államadósság helyzete jelentős strukturális kihívások előtt áll. 

Emlékeztetőül, a kormányzati szektor adóssága 2025 végén 64 912 milliárd forint, a GDP 74,6 százaléka volt.  Tavaly a bevételek 2024-hez képest 2706 milliárd forinttal, 7,9 százalékkal nőttek, a kiadások pedig 2580 milliárd forinttal, 6,7 százalékkal emelkedtek. 2025 a negyedik egyedévében éves összevetésben a kormányzati szektor hiánya 1858 milliárd forint, a GDP 8,3 százaléka volt.

Mi történt korábban? - idén is érezzük!

Brutális, 1858 milliárd forintos hiánnyal zárult 2025 utolsó negyedéve, ami a negyedéves GDP 8,3 százaléka. Bár az éves hiány így is javulni tudott – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kormányzati szektor teljes deficitje a GDP 4,7 százalékára mérséklődött –, az ünnepi időszak szezonalitása és az év végi állami költések rendesen megnyomták a deficitet. Bár a kormányzati hiányt éves szinten sikerült faragni, a GDP-arányos államadósság mégis emelkedett a 2024-es 73,5 százalékos bázishoz képest. A háttérben az áll, hogy a közel 65 ezer milliárd forintra duzzadó adóssághegy gyorsabban növekedett, mint amilyen ütemben a gazdaság reálértéken bővülni tudott.

Heti makrónaptár

– Kedden ismerteti a KSH az ipari termelői árak májusi alakulását. Idén áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakinál. A belföldi értékesítés árai 2,2 százalékkal nőttek, viszont az exportértékesítéséi 0,5 százalékkal mérséklődtek 2025 áprilisához képest. Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,3 százalékkal csökkentek. Január-áprilisban az előző év azonos időszakához képest a belföldi értékesítés árai 0,6, az exportértékesítéséi 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1 százalékkal csökkentek.

– A statisztikai hivatal szintén kedden közli a külkereskedelmi termékforgalom májusi számait. Áprilisban az aktívum 104 millió euró volt, az egyenleg 1045 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. 

Ez az év végi feszültség és a negatív folyamatok hatása a friss adatok szerint átgyűrűzött a következő évre is. A Nemzetgazdasági Minisztérium májusi gyorstájékoztatója szerint április végéig az államháztartás központi alrendszere már 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az előre kijelölt éves hiánycél 70,7 százalékát jelenti, írta meg a Világgazdaság.  Csak április hónapban 429,4 milliárd forintos deficit keletkezett. A tavaszi megugrás mögött az év eleji nagy állami kifizetések állnak: a nyugellátásokra (a 13. és a részbeni 14. havi nyugdíjjal együtt) április végéig elképesztő összeget, 3099,4 milliárd forintot fizetett ki a kassza, amit a megemelkedett közüzemi és közlekedési támogatások, valamint a lakástámogatások (Vidéki Otthonfelújítási Program) kiadásai is fokoztak.

Miért érdekes ez? 

Magyar Péterék nem véletlenül várják a KSH-adatközkést, hiszen az kritikus mérföldkő lesz a magyar gazdaság megítélésében, mivel ez a jelentés mutatja majd meg, hogy a 2025 végén tapasztalt negatív költségvetési folyamatok és a megugró deficit tartósan átgyűrűztek-e az idei évre. 

A szerdán érkező adatok a 2026. január-márciusi időszakot fedik le, amikor a teljes államigazgatást még az Orbán-kormány irányította, tulajdonképpen ez az előző kormány hagyatékának egyik utolsó, költségvetésre vonatkozó darabja.

A gazdasági környezet már most is feszített: az MNB legfrissebb adatai szerint az államadósság az első negyedév végére a GDP 77,9 százalékára emelkedett. Ezt a növekedést az év eleji jelentős államkötvény-kibocsátások mellett a magas kamatkörnyezet miatt megugró finanszírozási költségek hajtották fel.

Szerdán nagyjából már látni fogjuk, hogy sikerül-e megfékezni a költségvetés elszállását, vagy az államháztartás egyre mélyebb gödörbe kerül. 

Röviden:

  • Ha a hiány a tavalyi 3,9 százalékos bázis alatt marad: a piacok megnyugodnak, a forint erősödhet, mert látszik, hogy kontroll alatt van a büdzsé. 
  • Ha a hiány érdemben magasabb lesz, az azt jelzi, hogy a bevételek elmaradnak a kiadásoktól. Ez szinte biztosan újabb költségvetési zárolásokat, megszorításokat vagy adóemeléseket kényszerít ki a kormányból

Ekkorra készül el a módosított költségvetés

A kormány most hétvégén egy informális ülésen tárgyalja az előző kormánytól örökölt költségvetési helyzetet, és annak felülvizsgálatának eredményeit, amelyről a nyilvánosságot is tájékoztatják majd. Kármán András pénzügyminiszter szerint ez csak a kiindulópont lesz, hiszen az a cél, hogy az idei költségvetést reális alapokra helyezve, valós számokkal dolgozzák át.

A felülvizsgált és módosított 2026-os költségvetést augusztus végéig az országgyűlés elé fogják terjeszteni. Hozzátette, hogy a jövő évi, 2027-es büdzsét októberben készítheti el a kormány. Egyúttal szakítani kívánnak az előző kormány gyakorlatával, így nem a tavaszi, hanem az őszi parlamenti ülésszakban fogadhatják el a költségvetést.

Pótköltségvetés: alapvetően két dolog lehet a háttérben

A részletek egyelőre hiányoznak, de a motiváció alapvetően kétféle lehet:

  1. Az új kormány radikálisan és gyorsan vissza kívánja vonni elődje bizonyos intézkedéseit. Ezekkel kapcsolatban az áprilisi választáson győztes Tisza Párt azt ígérte, hogy ami jó belőlük, azt megtartják – egy pótköltségvetésből legalább részben kiderülhet, ugyanazt tartják-e jónak, mint a magyar háztartások. 
  2. A másik lehetséges motiváció: olyan átrendezéseket kívánnak végrehajtani, amelyekkel meggyőznék Ursula von der Leyen Európai Bizottságát, hogy folyósítsa azokat a visszatartott eurómillárdokat, amelyeknek az utalási feltételeit augusztus 31-ig kell teljesíteni – tehát sürgős.

A két indok együtt is létezhet, a megfogalmazás módjából azonban (felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel), inkább arra lehet következtetni, hogy 

főleg az utóbbiról, az EU-pénzek megszerzésének a feltételeiről, illetve a brüsszeli tárgyalópartnerek meggyőzésének szimbolikus útjáról lehet szó.

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