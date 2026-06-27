Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok: úgy ahogy van, elcsúszhat az idei nyár az erős forinton
Hónapok óta csúcsformában van a magyar fizetőeszköz, az áprilisi választások óta mintegy 7 százalékkal erősödött, így évek óta először fodul elő, hogy nem 400 forint egy euró a nyár kezdetén, hanem 350-356 forint. Ez ugyan jó hír az importőröknek és azoknak, akik külföldön költik az itthon megkeresett jövedelmüket, mindenki másnak már kevésbé. Az exportőrök mellett a hazai turizmusnak is egyértelműen árt az erős forint, és ez a Balatonnál sincs másképp.
Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok: úgy ahogy van, elcsúszhat az idei nyár az erős forinton
Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz az idei szezon. Rentegeg függ az időjárástól is, az emberek hétköznap döntik el, hogy lemennek, vagy nem a Balatonra. Szerinte most is jellemző, hogy a hétvége forgalmasabb és a hétköznap csendesebb.
Egyelőre egy átlagos szezonnak néz ki, nem jobb, nem rosszabb, mint ami eddig volt
– summázta a tapasztalait Flesch Tamás. Persze a nagy kérdés minden szezon kezdetén, ami a hazai nyilvánosságban is felmerül, hogy a Balatont vagy az Adriai-tengert választják-e a magyarok. A szállodaszövetség elnöke is néhány éve azt nyilakozta, "a tenger a Balaton legnagyobb ellenlábasa. Nem a Mátra és a Balaton, hanem a tengerpart és a Balaton között választanak a vendégek". Ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pannon Egyetemmel végeztek egy kutatást, amiből az derült ki, hogy ha egy négycsillagos balatoni szállodát hasonlítunk össze egy négycsillagos adriaival, a balatoni olcsóbb.
Ettől függletlenül úgy látja, hogy az erős forint semmiképp nem segíti a belföldi turizmust és a Balatont. Jelelnleg úgy 14-15 százalékkal ugyanis többet ér a magyar emberek pénze euróban, mint egy ével ezelőtt. Arra a kérdésre, hogy nem tartanak-e attól, hogy az erős forint miatt az Adria elszívja esetleg a magyarokat a Balatonról, azt mondta:
nagyon zavar bennünket az erős forint, ez tény. De bizakodóak vagyunk, hogy ha mindent összevetnek az emberek, akkor végül a mérleg nyelve a Balaton felé billen.
Szerinte a magyar tenger mellett szól, hogy Horvátországban jelentősen emelkedtek az árak az elmúlt időszakban, áprilisban 5,4 százalékos volt az infláció, ami a magyarnak több mint kétszerese.
Flesch Tamás a balatoni áremelkedésekről azt mondta, hogy idén mérsékelt, maximum 5-6 százalékos áremelési hajlandóságot várnak. Ez egyébként összehasonlíthatlanul alacsonyabb, mint 2022-2023 környékén, amikor éves szinten 15-20 százalékos áremelés történt a Balatonnál, nem függetlenül a magas infációtól.
Egyelőre nincs teltház a Balatonnál
"Túl nagy riadalom nincsen, de pont most néztük, hogy a tegnapi nap kicsit gyengébb volt a szokásosnál, pedig egészen jó idő volt" – mondta Világazdaság kérdésére Revuczky Karion, a Szépkilátás Vendéglátó Kft. szakmai vezetője. A Magyar Vendéglátók Ipartestületének tagja beszélt több szálláshelykiadókval és ez alapján az látszódik, hogy a legtöbb helyen egyelőre nincsen teltház. Ugyanakkor ebből messzemenő következtetést ebből még nem vonna le, mivel a foglalás időszak a covid óta megrövidült, nagyon sokan csak az utolsó pillanatban foglalnak szállást.
Ugyanez igaz az erős forint hatására is, szerinte csak ezután kezdik majd látni, most jön az első hétvége, amikor iskolai szünet lesz, de megjegyezte
nincsenek illúzói, egy 356-os euró mellett sokan inkább tovább gurulnak majd a tengerpartra.
A hazai deviza felértékelődése főként a szállodákat hozhatja nehéz helyzetbe. Míg év elején, amikor egy szálloda elkészítette a tervét, 390-400 forint volt egy euró, most meg 350-356 forint, tehát minden eurón bukik 40-50 forintot, miközben a költségeit forintban kell fizetnie. Ez pedig jelentős veszteséget tud okozni.
A vendégmunkásstop hatását még nem érzik
Az erős forintnál van egy régebbi gond a Balatonnál, a munkaerőhiány, emiatt pár éve több szállodában is megjelentek a Fülöp-Szigeteki vendégmunkások. A kormány épp a nyár elején, június hatodikától függesztette fel a harmadik országból érkező vendégmunkások engedélyeinek kiadását. Revuczky Karion elmondása szerint közelről ismeri a helyzetet, mivel munkaerő-kölcsönzéssel is foglalkoznak, azt mondta, hogy nekik csak ukrán vendégmunkásaik vannak, akiket lehet még behozni. "Biztosan mondhatom, egyelőre ebben nincsen riadalom, várjuk, hogy mi lesz a pontos szabályozás" – fogalmazott.
Flesch Tamás ugyanakkor hangsúlyozta, ha nem találnak megfelelő magyar munkaerőt, akkor kénytelenek a külföldihez nyúlni.
Hangsúlyozta, mindenképpen magyarokkal szeretnének dolgozni, összességében kevesebbe is kerül nekik egy magyar munkavállaló, mint a külföldi. A legnagyobb különbség, ami megdrágítja a külföldit, az a lakhatási költség. Ez azonban a Balatonnál nem feltétlen van így, mert nagyon sok a szezonális munkavállaló, akiknek a munkálató kénytelen szállást biztosítani. "Drága a munkaerő a Balatonnál, mindig is drága volt, ez most se változott" – ismerte el.
A mirelit gulyásleves, a rántott hús, meg hekk bermuda háromszögből ki lehet törni
A Balatonnal szemben Horvátország egyik nagy vonzereje, lett az utóbbi években, elmozdult a magasabb szolgáltatási színvonal felé.
Ez a magyar tengernél még hiányzik, Revuczky Karion szerint túl sok az üzlet a Balatonon, és az biztosan segítene rajta, ha korlátoznák az engedélyek kiadását.
Az önkormányzatoknak persze az az érdekük, hogy minél több engedélyt adjanak ki, és minél több bevételre tegyen szert, ezt érti, de annak nem látja értelmét, hogy az egyik évben van 9 büfé egy strandon, majd a másik évben pedig 12, mert azzal csak a tortát szeletelik tovább. Ennek ellenére úgy véli, hogy a büfék alkalmasak arra, hogy kitörjenek az alacsony szolgáltási színvonalból.
A mirelit gulyásleves, a rántott hús, meg hekk bermuda háromszögből ki lehet törni
-–fogalmazott a Szépkilátás Vendéglátás Kft. szakmai vezetője, aki ebben egyébként látja a fejlődést. A balatoni ágazat helyzetét illetően bizakodó, szerinte sokkal jobb helyzetben van, mint a Velencei-tó, ahol épp a tó kiszáradása lehetetleníti el több tíezer család megélhetését. Azt azonban leszögezte, "ez nem az a szezon lesz, hogy működik a bolt és majd szépen elketyeg. Most mindennel foglalkozni kell."