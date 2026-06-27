Hónapok óta csúcsformában van a magyar fizetőeszköz, az áprilisi választások óta mintegy 7 százalékkal erősödött, így évek óta először fodul elő, hogy nem 400 forint egy euró a nyár kezdetén, hanem 350-356 forint. Ez ugyan jó hír az importőröknek és azoknak, akik külföldön költik az itthon megkeresett jövedelmüket, mindenki másnak már kevésbé. Az exportőrök mellett a hazai turizmusnak is egyértelműen árt az erős forint, és ez a Balatonnál sincs másképp.

Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok: úgy ahogy van, elcsúszhat az idei nyár az erős forinton Fotó: NurPhoto via AFP

Megfújták a riadót a balatoni vendéglátósok: úgy ahogy van, elcsúszhat az idei nyár az erős forinton

Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy egyelőre nagyon nehéz megmondani, hogy milyen lesz az idei szezon. Rentegeg függ az időjárástól is, az emberek hétköznap döntik el, hogy lemennek, vagy nem a Balatonra. Szerinte most is jellemző, hogy a hétvége forgalmasabb és a hétköznap csendesebb.

Egyelőre egy átlagos szezonnak néz ki, nem jobb, nem rosszabb, mint ami eddig volt

– summázta a tapasztalait Flesch Tamás. Persze a nagy kérdés minden szezon kezdetén, ami a hazai nyilvánosságban is felmerül, hogy a Balatont vagy az Adriai-tengert választják-e a magyarok. A szállodaszövetség elnöke is néhány éve azt nyilakozta, "a tenger a Balaton legnagyobb ellenlábasa. Nem a Mátra és a Balaton, hanem a tengerpart és a Balaton között választanak a vendégek". Ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pannon Egyetemmel végeztek egy kutatást, amiből az derült ki, hogy ha egy négycsillagos balatoni szállodát hasonlítunk össze egy négycsillagos adriaival, a balatoni olcsóbb.

Ettől függletlenül úgy látja, hogy az erős forint semmiképp nem segíti a belföldi turizmust és a Balatont. Jelelnleg úgy 14-15 százalékkal ugyanis többet ér a magyar emberek pénze euróban, mint egy ével ezelőtt. Arra a kérdésre, hogy nem tartanak-e attól, hogy az erős forint miatt az Adria elszívja esetleg a magyarokat a Balatonról, azt mondta:

nagyon zavar bennünket az erős forint, ez tény. De bizakodóak vagyunk, hogy ha mindent összevetnek az emberek, akkor végül a mérleg nyelve a Balaton felé billen.

Szerinte a magyar tenger mellett szól, hogy Horvátországban jelentősen emelkedtek az árak az elmúlt időszakban, áprilisban 5,4 százalékos volt az infláció, ami a magyarnak több mint kétszerese.