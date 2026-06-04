Füstbe borult Putyin szülővárosa: ukrán drónok csaptak le a gazdasági fórum előtt + videó

Ez a támadás nem csupán gazdasági csapás, hanem egyértelmű üzenet is: Vlagyimir Putyin Oroszországa már nincs teljes biztonságban.

Vlagyimir Putyin, az Orosz Föderáció elnöke / Fotó: AFP

Putyin számíthatott erre

Ukrán dróntámadás érte Oroszország második legnagyobb városát, Szentpétervárt. Az ukrán erők több hosszú hatótávolságú drónnal támadták meg a város egyik legfontosabb olajterminálját, ami hatalmas tűzvészt okozott, és vastag, fekete füstoszlop emelkedett az égre a Balti-tenger partján.

A támadás különösen kínos időzítéssel történt: órákkal azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin gazdasági fóruma elkezdődött volna a városban, egyértelműen azzal a céllal, hogy zavarba hozzák a Kreml vezetőjét. A rendezvényt gyakran Oroszország „Davosaként” emlegetik. Ez az esemény a Kreml számára kiemelten fontos a külföldi befektetők és partnerek vonzására a háború ellenére a Magyar Nemzet szerint.

Mi történt Szentpéterváron?

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy a drónok eltalálták az olajterminált, amelyet az orosz állambiztonság szempontjából létfontosságú létesítményként tartanak számon. Ez az egyik legnagyobb olajkikötő és transzferkomplexum Oroszországban a Balti-tengeren. Emellett jelentések szerint egy közeli haditengerészeti bázist is támadtak, ahol egy hadihajót ért találat a dokkban.

Szentpétervár lakói robbanásokat és hatalmas tüzet jelentettek több kerületben. Orosz hivatalos források szerint több tucat ukrán drónt lelőttek, de a terminálnál így is jelentős tűz keletkezett. Szentpétervár történelmi belvárosából szürke füstfelhő volt látható, és a Reuters tudósítói szerda reggel hangos robbanásokról számoltak be. Ugyanezeket a robbanásokat több száz fórumvendég is hallhatta, akik közül néhányan a vita első napja előtt repülővel érkeztek.

Ukrán csapás, amely Oroszországba viszi a háborút

Ez a támadás jól mutatja, hogy Ukrajna egyre messzebbre képes eljutni orosz területen belül, és képes precízen csapást mérni az orosz energetikai infrastruktúrára. Az olajterminálok és finomítók rendszeres támadása komoly gazdasági nyomást gyakorol Oroszországra, csökkentve az energiahordozók exportját és a háború finanszírozásának lehetőségét.