Románia: úgy tűnik, megvan az ország következő miniszterelnöke - az RMDSZ egyáltalán nincs elragadtatva a politikustól

A romániai Digi24 hírtelevízió információi szerint Nicusor Dan államfő a csütörtöki nap folyamán hivatalosan is bejelenti, hogy Eugen Tomacot bízza meg a kormányalakítással.

Hamarosan kiderülhet ki a miniszterelnök-jelölt Romániában / Fotó: Hans Lucas via AFP

Romániában új szelek fújnak

A források úgy tudják, hogy kéthetes halasztást követően az elnök készen áll a döntés nyilvánosságra hozatalára. Nicușor Dan a tervek szerint csütörtökön hivatalos látogatásra utazik Montenegróba, ám az indulása előtt pontot tesz a miniszterelnök-jelölt személyével kapcsolatos találgatások végére.

A tisztség várományosa Eugen Tomac jelenlegi tiszteletbeli elnöki tanácsadó és európai parlamenti képviselő.

A csatorna úgy értesült, hogy Tomac már szerda este tárgyalásokat folytatott a nyugatbarát pártok vezetőivel. A megbeszélések célja egyrészt a lehetséges parlamenti többség feltérképezése volt, másrészt a politikus ekkor jelezte a partnereknek, hogy az államfőtől ő kapja meg a kormányalakítási megbízást.

Nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik

A kormány beiktatásához szükséges parlamenti többség kialakítása azonban komoly akadályokba ütközhet. Jelen állás szerint sem a Nemzeti Liberális Párt (PNL), sem a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem változtatott a korábbi álláspontján: mindkét alakulat határozottan elzárkózik attól, hogy megszavazzon egy olyan kormányt, amelyben a Szociáldemokrata Párt (PSD) által támogatott politikusok is szerepet kaphatnak.

Korábban a Maszol beszámolt róla, hogy Kelemen Hunor szerint Eugen Tomac esetleges miniszterelnökké jelölése „még vészmegoldásnak sem” tekinthető, mert politikailag nehezen indokolható, hogy egy parlamenti képviselettel nem rendelkező párt vezetőjét bízzák meg technokrata kormány alakításával.

Az RMDSZ elnöke a napokban a parlamentben kifejtette: nem tartja jó megoldásnak, hogy az államfő első körben egy technokrata kormány felállításával próbálkozzon, ráadásul olyasvalaki vezetésével, aki ugyan politikus, de nincs parlamenti háttere.