Hátat fordít az oroszoknak Magyarország szomszédja: eurómilliárdokat bukhat, de így is Brüsszellel barátkozik

Szerbia az uniós csatlakozás érdekében tárgyalhat az Oroszországgal kötött vízummentesség esetleges eltörléséről, az ország azonban továbbra sem hajlandó csatlakozni a Moszkva elleni szankciókhoz. Ha Szerbia valóban így dönt, akkor könnyen olcsó gáz nélkül találhatja magát. Szerbia ugyanis rendkívül kedvező áron kapja az orosz gázt.
2026.06.01, 10:02
Frissítve: 2026.06.01, 10:22

Szerbia tárgyalásokat folytat arról, hogy esetlegesen eltörölje az Oroszországgal kötött vízummentes rendszert, hogy csatlakozhasson az Európai Unióhoz – mondta Dragan Stanojevic, a régió diaszpórájával és szerbjeivel foglalkozó parlamenti bizottság vezetője – írja a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség az Izvesztyijára hivatkozva.

Szerbia az uniós csatlakozás érdekében tárgyalhat az Oroszországgal kötött vízummentesség esetleges eltörléséről / Fotó: T.Vyc

Alekszandr Bocsan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete viszont arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió egyre növekvő nyomása ellenére Belgrád nem csatlakozik a Moszkva elleni szankciókhoz.

„A szerb politikai elit egy része valóban a Nyugathoz való közeledésre összpontosít, de összességében az ország kiegyensúlyozott, többutas politikát követ a nemzetközi színtéren. Ezt a következetes álláspontot Szerbia független, kiegyensúlyozott külpolitikájának megerősítéseként tekintjük” – jegyezte meg a diplomata.

2025 novemberében Andreas von Beckerath, az EU belgrádi állandó küldöttségének vezetője jelentést készített a köztársaság európai integrációban tett előrehaladásáról. A jelentésben kifejezetten hangsúlyozta, hogy Szerbiának össze kell hangolnia külpolitikáját Brüsszel irányvonalával.

Szerbia fél áron kapja a gázt az oroszoktól

Ha Szerbia ellene megy Putyinnak, akkor könnyen olcsó gáz nélkül találhatja magát. Szerbia ugyanis rendkívül kedvező árú gázszerződést kötött nemrégiben Oroszországgal. Mint lapunk is beszámolt róla, márciusban Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök Facebook-bejegyzésben tette közé, hogy Szerbia számára rendkívül kedvező feltételekkel egyezett meg a gázszállítás meghosszabbításáról Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az egyeztetésen Vucic megköszönte Putyinnak a gázszerződés meghosszabbítását.

A három hónapos hosszabbítás lehetővé teszi Szerbiának, hogy olajárhoz kötött áron vásároljon gázt, vagyis a jelenlegi piaci árnak körülbelül a feléért. Ennek köszönhetően a Szerbiának szánt gáz ára továbbra is jóval alacsonyabb marad, mint a legtöbb európai országban.

A gázmegállapodás az ellátás rugalmasságát is magában foglalja, vagyis szükség esetén napi hatmillió köbméternél nagyobb mennyiség megvásárlását is lehetővé teszi – ismertette Vucic.

Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy az összetett geopolitikai helyzet és az európai, illetve világszintű energiapiacon tapasztalható számos kihívás idején Szerbia számára döntő jelentőségű, hogy a következő időszakra is biztosítsa a megbízható ellátási feltételeket és a hosszú távú energiabiztonságot.

Mindenki Szerbiát akarja: Kína és Oroszország is atomerőművet építene a szomszédban – egymásra licitálnak a nagyhatalmak, Vucicnak lépnie kell

Szerbia két vagy több szövetségessel kívánja kiépíteni a nukleáris iparát Aleksandar Vucic szerb elnök kínai bejelentése szerint. Szerbiának 2041-re már szüksége lenne az új atomerőműre. Kínai cégek most „hihetetlen feltételeket” ajánlottak, a franciák nemrég a szerb nukleáris program ütemtervét mutatták be, az oroszok pedig kiterjedt partnerséget kínáltak fel.

