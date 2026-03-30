Ezt az országot irigyli most Európa: az oroszok fél áron adják neki a gázt, Putyinnak mond köszönetet az elnöke – naponta 6 millió köbméternél is többet kaphatnak

Szerbia számára rendkívül kedvező feltételekkel egyezett meg a gázszállítás meghosszabbításáról Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, akik hétfőn telefonon is tárgyaltak – derült ki Vucic Facebook-bejegyzéséből.

Vlagyimir Putyin három hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást

Az egyeztetésen Vucic megköszönte Putyinnak a gázszerződés meghosszabbítását.

A három hónapos hosszabbítás lehetővé teszi Szerbiának, hogy olajárhoz kötött áron vásároljon gázt, vagyis a jelenlegi piaci árnak körülbelül a feléért. Ennek köszönhetően a Szerbiának szánt gáz ára továbbra is jóval alacsonyabb marad, mint a legtöbb európai országban.

A gázmegállapodás az ellátás rugalmasságát is magában foglalja, vagyis szükség esetén napi hatmillió köbméternél nagyobb mennyiség megvásárlását is lehetővé teszi – ismertette Vucic.

Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy az összetett geopolitikai helyzet és az európai, illetve világszintű energiapiacon tapasztalható számos kihívás idején Szerbia számára döntő jelentőségű, hogy a következő időszakra is biztosítsa a megbízható ellátási feltételeket és a hosszú távú energiabiztonságot.

Vucic és Putyin a globális politikai kérdésekről is tárgyalt, beleértve az európai és közel-keleti helyzetet, valamint a Nyugat-Balkánt, továbbá az együttműködés előrehaladásáról olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdaság, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az információtechnológia, a mesterséges intelligencia, valamint a már említett energetika.

Szerbia megerősítette a kritikus létesítményeinek védelmét

A közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök március közepén.

Elemzők szerint ez nem szokatlan a kritikus infrastruktúra létesítményeinek esetében, különösen olyan időszakokban, amikor globális szintű feszültségekkel néz szembe a világ – számolt be a Blic szerb hírportál.