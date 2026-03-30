Ezt az országot irigyli most Európa: az oroszok fél áron adják neki a gázt, Putyinnak mond köszönetet az elnöke – naponta 6 millió köbméternél is többet kaphatnak

Vlagyimir Putyin három hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást, amiért Aleksandar Vucic hatalmas köszönetet mondott az orosz elnöknek. Szerbia így továbbra is a piaci ár körülbelül feléért juthat orosz gázhoz, ami nagy segítség az ország energiabiztonsága szempontjából.
2026.03.30, 13:22
Frissítve: 2026.03.30, 15:41

Szerbia számára rendkívül kedvező feltételekkel egyezett meg a gázszállítás meghosszabbításáról Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, akik hétfőn telefonon is tárgyaltak – derült ki Vucic Facebook-bejegyzéséből.

Vlagyimir Putyin három hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást / Fotó: Gavriil Grigorov

Az egyeztetésen Vucic megköszönte Putyinnak a gázszerződés meghosszabbítását.

A három hónapos hosszabbítás lehetővé teszi Szerbiának, hogy olajárhoz kötött áron vásároljon gázt, vagyis a jelenlegi piaci árnak körülbelül a feléért. Ennek köszönhetően a Szerbiának szánt gáz ára továbbra is jóval alacsonyabb marad, mint a legtöbb európai országban.

A gázmegállapodás az ellátás rugalmasságát is magában foglalja, vagyis szükség esetén napi hatmillió köbméternél nagyobb mennyiség megvásárlását is lehetővé teszi – ismertette Vucic.

Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy az összetett geopolitikai helyzet és az európai, illetve világszintű energiapiacon tapasztalható számos kihívás idején Szerbia számára döntő jelentőségű, hogy a következő időszakra is biztosítsa a megbízható ellátási feltételeket és a hosszú távú energiabiztonságot.

Vucic és Putyin a globális politikai kérdésekről is tárgyalt, beleértve az európai és közel-keleti helyzetet, valamint a Nyugat-Balkánt, továbbá az együttműködés előrehaladásáról olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdaság, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az információtechnológia, a mesterséges intelligencia, valamint a már említett energetika.

Szerbia megerősítette a kritikus létesítményeinek védelmét

A közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök március közepén.

Elemzők szerint ez nem szokatlan a kritikus infrastruktúra létesítményeinek esetében, különösen olyan időszakokban, amikor globális szintű feszültségekkel néz szembe a világ – számolt be a Blic szerb hírportál.

„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – jelentette ki Vucic. Az elnök hozzátette, hogy azon a környéken négy mérőállomás található, amelyeket szintén a hadseregnek kell őriznie, hogy semmiféle váratlan biztonsági esemény ne történhessen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
