Ezt az országot irigyli most Európa: az oroszok fél áron adják neki a gázt, Putyinnak mond köszönetet az elnöke – naponta 6 millió köbméternél is többet kaphatnak
Szerbia számára rendkívül kedvező feltételekkel egyezett meg a gázszállítás meghosszabbításáról Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, akik hétfőn telefonon is tárgyaltak – derült ki Vucic Facebook-bejegyzéséből.
Az egyeztetésen Vucic megköszönte Putyinnak a gázszerződés meghosszabbítását.
A három hónapos hosszabbítás lehetővé teszi Szerbiának, hogy olajárhoz kötött áron vásároljon gázt, vagyis a jelenlegi piaci árnak körülbelül a feléért. Ennek köszönhetően a Szerbiának szánt gáz ára továbbra is jóval alacsonyabb marad, mint a legtöbb európai országban.
A gázmegállapodás az ellátás rugalmasságát is magában foglalja, vagyis szükség esetén napi hatmillió köbméternél nagyobb mennyiség megvásárlását is lehetővé teszi – ismertette Vucic.
Az elnök bejegyzésében kiemelte, hogy az összetett geopolitikai helyzet és az európai, illetve világszintű energiapiacon tapasztalható számos kihívás idején Szerbia számára döntő jelentőségű, hogy a következő időszakra is biztosítsa a megbízható ellátási feltételeket és a hosszú távú energiabiztonságot.
Vucic és Putyin a globális politikai kérdésekről is tárgyalt, beleértve az európai és közel-keleti helyzetet, valamint a Nyugat-Balkánt, továbbá az együttműködés előrehaladásáról olyan kulcsfontosságú területeken, mint a gazdaság, az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a gyógyszeripar, az információtechnológia, a mesterséges intelligencia, valamint a már említett energetika.
Szerbia megerősítette a kritikus létesítményeinek védelmét
A közel-keleti háborús helyzet miatt biztonsági okokból a szerb hadsereg fogja őrizni a Velika Plana melletti Zabariban található központi kompresszorállomást, a Török Áramlat csomópontját, amelyen keresztül az orosz gáz Törökországból Magyarországra jut – jelentette be Aleksandar Vucic szerb elnök március közepén.
Elemzők szerint ez nem szokatlan a kritikus infrastruktúra létesítményeinek esetében, különösen olyan időszakokban, amikor globális szintű feszültségekkel néz szembe a világ – számolt be a Blic szerb hírportál.
„Ha valaki felrobbantja a vezetékeinket, azokat két, három vagy öt nap alatt meg tudjuk javítani, ez nem probléma. A zabari kompresszorállomás viszont óriási gondot jelentene, ezért azt közvetlenül a hadsereg fogja őrizni, a mérőállomásokat pedig kisebb létszámú katonai egységek” – jelentette ki Vucic. Az elnök hozzátette, hogy azon a környéken négy mérőállomás található, amelyeket szintén a hadseregnek kell őriznie, hogy semmiféle váratlan biztonsági esemény ne történhessen.