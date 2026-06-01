Pattant a 4iG, felfelé indult a BUX, bivalyerősen ébredt a forint

A BUX 135 216 pontról startolt, közel félszázalékos pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel folytatja a pénteki emelkedést. A forint ma reggel is bivalyerős.

Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Tőzsderali Koreában és Japánban

Rekordra futott pénteken Amerikában

a széles piaci S&P 500,

a technológiai fókuszú Nasdaq Composite

és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is.

Vasárnap este adta hírül

a Tasnim hírügynökség, iráni kormányzati forrásra hivatkozva, hogy Teherán nem fogadta el Donald Trump feltételeit, s kiegészítik a tervezetet a saját javaslataikkal.

Hétfőn hajnalban Ázsiában:

Rekordot döntött a bő 3 százalékot pattanó koreai Kospi index,

új csúcsra futott a japán Nikkei, mely közel 1 százalékot emelkedett,

kissé lemaradt, de pluszba kapaszkodott a hongkongi Hang Seng,

minimális mínuszba csúszott a kontinentális kínai Sanghaj Composite.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek enyhe emelkedéssel indíthatják a hétfői kereskedést.

Pesti parkett: van még lendület a magyar papírokban

Az OTP 41 780 forinton startolt, ami félszázalékos plusz.