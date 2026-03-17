Trump inkább fizet, csak ne lássa megépülni a tenger menti szélerőműparkokat – és még nyer is a bolton

A francia TotalEnergies közel egymilliárd dollárt kaphat a washingtoni adminisztrációval kötendő egyezség alapján, hogy elálljon két, keleti part menti szélerőműparkjának megépítésétől, s eleget tegyen Donald Trump óhajának. A területhasználatra jogosult, azt egy 2022-es aukción elnyerő energiavállalat a The New York Times (NYT) értesülései szerint 928 millió dollárra tehet szert, 27 millióval kevesebbre, mint amennyit a koncessziókért konzorciumi tagként és projektvezetőként 2022-ben kifizetett.

A TotalEnergies székháza a párizsi Défense negyedben.

Azaz a Trump-kormányzat még nyerhet is a bolton, bár az már az elnök számára önmagában nyereség, ha nem látja megépülni ezeket a monstrumokat. Igaz, nem is látná, hiszen azok a parttól 30-60 kilométerre lennének az Atlanti-óceánban.

Ellenszélben a TotalEnergies, Trumppal aligha kezdenek ki

A TotalEnergies

az Attentive Energy projektet (New York állam)

és a Carolina Long Bay projektet (Észak-Karolina állam)

engedheti el, ha úgy dönt, él a felkínált üzleti lehetőséggel.

Iparági szakértők szerint aligha kétséges, hogy ne így tennének, hiszen a Joe Biden örökségét jelentő megújuló energiás projekteket Trump tűzzel-vassal irtja – ha a bíróságok nem tesznek neki keresztbe. Az elnökkel szembeszállni nem túl bölcs döntés, a veszteséget, amit az előkészítő munkákba öltek, valahogy csak kimagyarázzák a részvényeseknek. A TotalEnergies előrelátó volt,

amint kiderült, hogy Trump követi Bident az elnöki székben, máris jegelték az építkezési munkákat

(még tervezési szinten), nem öltek pénzt egy kétségessé váló vállalkozásba. Azt nem tudni, hogy konzorciumi partnereiket hogyan kártalanítják. Megegyezés esetén az ügyben illetékes belügyi tárca törli a területhasználati engedélyt, és az ominózus területeken egyelőre nem lesznek szélkerekek.

A TotalEnergies a megújuló energiaforrások használatát folyamatosan ellehetetlenítő amerikai szabályozási környezetben paradox módon akkor is nyer, ha veszít. Ilyen feltételek mellett ugyanis a beruházás megtérülése eleve kétségessé válik, és több milliárd dolláros vesztesége keletkezhet a washingtoni adminisztráció ellenséges hozzáállása miatt.