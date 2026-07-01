Bár a Wall Street három legfontosabb indexe közül kettő a pozitív tartományban járt a BÉT kicsengetése körül, a legfontosabb európai részvényindexek mínuszba fordultak késő délután.

Lefordult a BUX, csak a Richter és az OTP állta a sarat / Fotó: Vémi Zoltán

Egy friss hír szerint az amerikai magánszektorban a foglalkoztatottak száma az elemzők várakozásainál kisebb mértékben nőtt, miközben júniusban 53 százalékkal csökkentek a létszámleépítések.

A befektetők emellett figyelemmel kísérték az Európai Központi Bank Sintrában megrendezett éves politikai fórumán felszólaló Kevin Warsh szavait is. Az amerikai jegybank (Fed) elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok kiváló helyzetben van ahhoz, hogy „nagy nyertes” legyen a mesterséges intelligencia (AI) versenyében.

Warsh a monetáris politikával kapcsolatban megjegyezte, hogy bár nem ad „előre jelző iránymutatást” a közelgő kamatdöntésekre, ám az elmúlt hetekben csökkentek az inflációs kockázatok. Ugyanakkor megerősítette elkötelezettségét a Fed 2 százalékos célszintjének az elérése iránt.

A kijelentések nyomán enyhültek a kamatemelési várakozások, az arany árfolyama például 2,5 százalékkal nőtt, míg a dollár gyengült, az amerikai kötvényhozamok pedig csökkentek.

A pesti börze befektetői feltehetően már nem reagáltak Warsh kijelentéseire, a BUX mindenesetre a kicsengetésre 0,3 százalékkal, 139 468 pontra csökkent.