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nemzetközi terjeszkedés

Beborítja a régiót pizzával és a fánkkal a magyar multi, rákaptak a terjeszkedés ízére és mennek tovább

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Stabil pénzügyi eredményekkel és egyre erősebb exporttal zárta a 2025-ös évet a magyar óriás. A Pek-Snack Csoport immár kilenc régiós országban értékesíti mélyfagyasztott pékáruit, és további terjeszkedésre készül.
VG
2026.07.01, 17:38
Frissítve: 2026.07.01, 17:39

Újabb három országban jelent meg termékeivel a Pek-Snack Csoport, miközben exportaránya már elérte a 42 százalékot. A magyar tulajdonú finompékáru-gyártó stabil árbevétel mellett növelte nyereségét, és már a következő növekedési hullám finanszírozását készíti elő.

Karnok Csaba pek-snack
A pogácsáiról, fánkjairól és pizzaszeleteiről ismert Pek-Snack újabb mérföldkőhöz érkezett / Fotó: Karnok Csaba

Stabil árbevétel, növekvő nyereség és látványos exportbővülés jellemezte a Pek-Snack Csoport 2025-ös üzleti évét. A mélyfagyasztott finompékáruk egyik meghatározó magyar gyártója nemcsak pénzügyi eredményeit tudta javítani, hanem újabb országokban is megjelent termékeivel, tovább erősítve régiós pozícióját.

Kiváló évet zárt a Pek-Snack

A magyar tulajdonú vállalatcsoport konszolidált árbevétele 2025-ben 12,7 milliárd forint volt, ami gyakorlatilag megegyezik az előző évi teljesítménnyel. A nyereség ugyanakkor tovább emelkedett: az adózott eredmény 589 millió forintról 619 millió forintra nőtt, miközben az EBITDA-margin elérte a 19 százalékot.

A Pek-Snack számára különösen fontos mérföldkő volt az export további erősödése. Míg 2024-ben az árbevétel 38 százaléka származott külföldi értékesítésből, addig 2025-re ez az arány már 42 százalékra emelkedett. Az export növekedését az is segítette, hogy a vállalat három új piacon kezdte meg értékesítési tevékenységét:

  • Bulgáriában;
  • Szlovéniában;
  • valamint Ausztriában is megjelentek termékei.

Ennek köszönhetően a Pek-Snack immár kilenc régiós országban van jelen. 

Magyarország mellett Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában, Csehországban, Szerbiában és Szlovákiában már eddig is forgalmazta mélyfagyasztott pékáruit. Az árbevétel 30 százalékát a horvát leányvállalat biztosította, míg a többi külföldi piac összesen további 12 százalékkal járult hozzá a csoport teljesítményéhez.

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A mintegy 350 embert foglalkoztató vállalat modern, 6000 négyzetméteres igali gyártóüzemében évente több tízmillió darab mélyfagyasztott pékáru készül. A fogyasztók leginkább a pogácsákat, fánkokat és pizzaszeleteket ismerik a cég kínálatából, amelyek franchise-hálózaton, valamint hazai és nemzetközi áruházláncokon keresztül jutnak el a vásárlókhoz.

Novák Zoltán ügyvezető szerint az eredmények azt igazolják, hogy a Pek-Snack üzleti modellje ellenálló és hosszú távon is fenntartható. Kiemelte, hogy a több értékesítési csatornára épülő régiós jelenlét, a folyamatos termékfejlesztés, valamint a mélyfagyasztott, helyben sütött pékáruk iránti növekvő fogyasztói kereslet együttesen biztosítja a vállalat stabil eredménytermelő képességét.

A menedzsment pedig már a következő növekedési szakaszra készül. 

A tulajdonosokkal közösen vizsgálják a piaci tőkebevonás lehetőségét, amelyből a régiós terjeszkedés folytatását és az új fejlesztések finanszírozását szeretnék megvalósítani. A cél, hogy a Pek-Snack még erősebb szereplővé váljon a közép-európai mélyfagyasztott pékáru-piacon.

A vállalat emellett a fenntarthatóság területén is folyamatos fejlesztéseket hajt végre. A korábban elindított csomagolóanyag-optimalizálási program első jelentős eredményeként a fánkok kartonpapír-csomagolásának átalakításával 15 százalékkal csökkent a keletkező hulladék mennyisége. Az igali üzem saját szennyvíz-előkezelő rendszerrel működik, így a közüzemi hálózatba már tisztított szennyvíz kerül, a fagyasztórendszer működése során keletkező hulladékhőt pedig melegvíz előállítására hasznosítják.

A Pek-Snack 2025-ös eredményei azt mutatják, hogy a vállalat nemcsak a hazai piacon tud stabilan teljesíteni, hanem egyre nagyobb súlyt képvisel a régióban is. Az export folyamatos növekedése, az új piacok megszerzése és a tervezett tőkebevonás egyaránt arra utal, hogy a cég a következő években is a nemzetközi bővülést tekinti egyik legfontosabb stratégiai céljának.

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