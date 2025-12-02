Kína verseng, Szeged és Pécs feszülten figyel: amiről a BYD csak álmodik, a GWM már rég meglépte

Egyre több energiát fordít nemzetközi terjeszkedésére a pécsi gigagyárépítéssel hírbe hozott Great Wall Motor (GWM), amely novemberben újabb exportrekorddal hívta fel magára a figyelmet. Az 1984-ben alapított autógyártó a múlt hónapban már 57 309 autót adott el külföldön, azaz a teljes, 133 216 darabos értékesítésének 43 százalékát.

GWM-autószalon Ghána fővárosában, Accrában. A kínai társaság Afrikában is otthonosan mozog /Fotó: Xinhua via AFP

Ehhez képest a szegedi óriásgyárát a frissített tervek szerint csak jövőre átadó BYD 27,5 százaléknál jár, amit viszont 131 935 darab autó külföldi eladásával ért el – ebben a cég Kínán kívüli összeszerelő üzemeinek termelése is benne van, ahogy a GWM esetében is. A két autógyártó között nem csak méretben van különbség.

A GWM nem kapkodja el az elektromos átállást, de dolgozik rajta

Míg a kínai új generációs autók piacát vezető BYD 2022 márciusa óta csak elektromos autókat és tölthető hibrideket gyárt, vele szemben a lista nyolcadik helyét elfoglaló GWM a benzines autók nagy barátja, az új generációs típusok értékesítése nála novemberben csak 30 százalékot (40 113 darab) tett ki a teljes volumenből.

Azaz a GWM exportját nem olyan szorosan köti gúzsba az európai piacra szánt kínai elektromos autók büntetővámja, mint a BYD-ét. Igaz, a kínai állami támogatások mértéke aklapján kirótt büntetővám a BYD esetében 17, a GWM-nél 20,7 százalék – a 10 százalékos alapvám felett.

Mindent egybevetve a BYD máris erősebb hadállásokat épített ki a kontinensünkön, részesedése az októberi újautó-eladásokban 1,5 százalékra szökött az ACEA kimutatása szerint, míg a GWM a listán az egyebek címszó alatt, a többiekkel összemosva szerepel.

Többen is versengenek az óriásberuházásért

Ennek vetne véget a társaság, amely egy hete szellőztette meg évi egymillió darabos európai értékesítési tervét, amit 2030-ra szeretne elérni a többi között egy itteni, 300 ezer darabos összeszerelő üzem megépítésével. A helyszínre legalább négy ország, így

Magyarország,

Csehország,

Németország

és Spanyolország

esélyes, nálunk a baranyai megyeszékhely, Pécs jöhet számításba, ahová egy autóipari nagyberuházás érkezését már belengették a politikusok. A döntés viszont a kínaiak kezében van.