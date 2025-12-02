Deviza
EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0% EUR/HUF380.81 -0.04% USD/HUF328.52 +0.1% GBP/HUF433.09 -0.09% CHF/HUF408.16 +0.08% PLN/HUF89.9 -0.2% RON/HUF74.82 -0.05% CZK/HUF15.77 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24% BUX109,816.05 -0.54% MTELEKOM1,760 -0.34% MOL2,950 -1.01% OTP34,390 -0.95% RICHTER9,700 +0.88% OPUS523 -1.32% ANY7,040 -1.68% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,340 -0.37% BUMIX10,341.09 +0.16% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,353.61 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
BYD Co
Great Wall Motor
Kína
exportnövekedés
Pécs

Kína verseng, Szeged és Pécs feszülten figyel: amiről a BYD csak álmodik, a GWM már rég meglépte

A Great Wall Motor új stratégiája az export és a külföldi gyártás felfuttatására alapoz, s jól halad ezen az úton a BYD egyik legnagyobb riválisa. A Pécs melletti gigagyárépítésben (is) gondolkodó GWM a benzines autók gyártásának híve maradt, s az orosz piacon a Renault örökébe lépett.
Kriván Bence
2025.12.02, 14:50

Egyre több energiát fordít nemzetközi terjeszkedésére a pécsi gigagyárépítéssel hírbe hozott Great Wall Motor (GWM), amely novemberben újabb exportrekorddal hívta fel magára a figyelmet. Az 1984-ben alapított autógyártó a múlt hónapban már 57 309 autót adott el külföldön, azaz a teljes, 133 216 darabos értékesítésének 43 százalékát. 

GWM Ghana
GWM-autószalon Ghána fővárosában, Accrában. A kínai társaság Afrikában is otthonosan mozog /Fotó: Xinhua via AFP

Ehhez képest a szegedi óriásgyárát a frissített tervek szerint csak jövőre átadó BYD 27,5 százaléknál jár, amit viszont 131 935 darab autó külföldi eladásával ért el – ebben a cég Kínán kívüli összeszerelő üzemeinek termelése is benne van, ahogy a GWM esetében is. A két autógyártó között nem csak méretben van különbség. 

A GWM nem kapkodja el az elektromos átállást, de dolgozik rajta

Míg a kínai új generációs autók piacát vezető BYD 2022 márciusa óta csak elektromos autókat és tölthető hibrideket gyárt, vele szemben a lista nyolcadik helyét elfoglaló GWM a benzines autók nagy barátja, az új generációs típusok értékesítése nála novemberben csak 30 százalékot (40 113 darab) tett ki a teljes volumenből. 

Azaz a GWM exportját nem olyan szorosan köti gúzsba az európai piacra szánt kínai elektromos autók büntetővámja, mint a BYD-ét. Igaz, a kínai állami támogatások mértéke aklapján kirótt büntetővám a BYD esetében 17, a GWM-nél 20,7 százalék – a 10 százalékos alapvám felett. 

Mindent egybevetve a BYD máris erősebb hadállásokat épített ki a kontinensünkön, részesedése az októberi újautó-eladásokban 1,5 százalékra szökött az ACEA kimutatása szerint, míg a GWM a listán az egyebek címszó alatt, a többiekkel összemosva szerepel.

Többen is versengenek az óriásberuházásért

Ennek vetne véget a társaság, amely egy hete szellőztette meg évi egymillió darabos európai értékesítési tervét, amit 2030-ra szeretne elérni a többi között egy itteni, 300 ezer darabos összeszerelő üzem megépítésével. A helyszínre legalább négy ország, így

  • Magyarország,
  • Csehország,
  • Németország
  • és Spanyolország 

esélyes, nálunk a baranyai megyeszékhely, Pécs jöhet számításba, ahová egy autóipari nagyberuházás érkezését már belengették a politikusok. A döntés viszont a kínaiak kezében van.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök és Mu Feng, a GWM vezérigazgatója a cég iracemápolisi gyárának augusztusi átadásán / Fotó: AFP

Addig is az export növelését a zászlajára tűző GWM ütemesen menetel, novemberi kivitele 32,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés motorja az eladások 56,7 százalékét adó Haval márka, amely egyébként különösen Oroszországban erős, ahol a GWM-nek 2019 óta saját gyára is van Tula környékén, s a Lada mögött a második legnagyobb forgalmú márka az Ukrajna ellen vívott háború kitörését követően elnéptelenedett orosz autóiparban. 

Minden szegmensben jelen van a GWM

Havalból összesen 75 383 darab fogyott novemberben, 3,8 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A robusztusságáról és luxuskiviteléről híres Tank márka a teljes forgalom 18 százalékát adja, novemberben immár sorozatban a hetedik hónapja növelte eladásait, ezúttal 19,5 százalékkal, 24 135 darabra.

A Great Wall Motor portfóliójában egyébként

  • a Haval,
  • a Tank,
  • a Wey,
  • az Ora
  • és a GWM Pickup

márkák szerepelnek. A pickupok terén a GWM piacvezető Kínában. Ami az idei első tizenegy hónap statisztikáját illeti, a GWM 1 199 652 járművet adott el, ez 9,3 százalékos növekedés. Exportja 9 százalékkal, 448 648 darabra nőtt.

A Great Wall Motor az oroszországi Tulán kívül Vietnámban és Malajziában, Thaiföldön, Brazíliában, Ecuadorban is rendelkezik többnyire helyi gyártókkal közös összeszerelő üzemekkel, ahol a Kínából (rész)egységcsomagokban szállított járműveket „legózzák össze”. 

A legújabb, 2023 júliusától működő üzbegisztáni GWM-bázison például hét modellt szerelnek össze, a tízezredik példány most, november 7-én gördült le a futószalagról.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu