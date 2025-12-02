Kína verseng, Szeged és Pécs feszülten figyel: amiről a BYD csak álmodik, a GWM már rég meglépte
Egyre több energiát fordít nemzetközi terjeszkedésére a pécsi gigagyárépítéssel hírbe hozott Great Wall Motor (GWM), amely novemberben újabb exportrekorddal hívta fel magára a figyelmet. Az 1984-ben alapított autógyártó a múlt hónapban már 57 309 autót adott el külföldön, azaz a teljes, 133 216 darabos értékesítésének 43 százalékát.
Ehhez képest a szegedi óriásgyárát a frissített tervek szerint csak jövőre átadó BYD 27,5 százaléknál jár, amit viszont 131 935 darab autó külföldi eladásával ért el – ebben a cég Kínán kívüli összeszerelő üzemeinek termelése is benne van, ahogy a GWM esetében is. A két autógyártó között nem csak méretben van különbség.
A GWM nem kapkodja el az elektromos átállást, de dolgozik rajta
Míg a kínai új generációs autók piacát vezető BYD 2022 márciusa óta csak elektromos autókat és tölthető hibrideket gyárt, vele szemben a lista nyolcadik helyét elfoglaló GWM a benzines autók nagy barátja, az új generációs típusok értékesítése nála novemberben csak 30 százalékot (40 113 darab) tett ki a teljes volumenből.
Azaz a GWM exportját nem olyan szorosan köti gúzsba az európai piacra szánt kínai elektromos autók büntetővámja, mint a BYD-ét. Igaz, a kínai állami támogatások mértéke aklapján kirótt büntetővám a BYD esetében 17, a GWM-nél 20,7 százalék – a 10 százalékos alapvám felett.
Mindent egybevetve a BYD máris erősebb hadállásokat épített ki a kontinensünkön, részesedése az októberi újautó-eladásokban 1,5 százalékra szökött az ACEA kimutatása szerint, míg a GWM a listán az egyebek címszó alatt, a többiekkel összemosva szerepel.
Többen is versengenek az óriásberuházásért
Ennek vetne véget a társaság, amely egy hete szellőztette meg évi egymillió darabos európai értékesítési tervét, amit 2030-ra szeretne elérni a többi között egy itteni, 300 ezer darabos összeszerelő üzem megépítésével. A helyszínre legalább négy ország, így
- Magyarország,
- Csehország,
- Németország
- és Spanyolország
esélyes, nálunk a baranyai megyeszékhely, Pécs jöhet számításba, ahová egy autóipari nagyberuházás érkezését már belengették a politikusok. A döntés viszont a kínaiak kezében van.
Addig is az export növelését a zászlajára tűző GWM ütemesen menetel, novemberi kivitele 32,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedés motorja az eladások 56,7 százalékét adó Haval márka, amely egyébként különösen Oroszországban erős, ahol a GWM-nek 2019 óta saját gyára is van Tula környékén, s a Lada mögött a második legnagyobb forgalmú márka az Ukrajna ellen vívott háború kitörését követően elnéptelenedett orosz autóiparban.
Minden szegmensben jelen van a GWM
Havalból összesen 75 383 darab fogyott novemberben, 3,8 százalékkal több, mint egy évvel ezelőtt. A robusztusságáról és luxuskiviteléről híres Tank márka a teljes forgalom 18 százalékát adja, novemberben immár sorozatban a hetedik hónapja növelte eladásait, ezúttal 19,5 százalékkal, 24 135 darabra.
A Great Wall Motor portfóliójában egyébként
- a Haval,
- a Tank,
- a Wey,
- az Ora
- és a GWM Pickup
márkák szerepelnek. A pickupok terén a GWM piacvezető Kínában. Ami az idei első tizenegy hónap statisztikáját illeti, a GWM 1 199 652 járművet adott el, ez 9,3 százalékos növekedés. Exportja 9 százalékkal, 448 648 darabra nőtt.
A Great Wall Motor az oroszországi Tulán kívül Vietnámban és Malajziában, Thaiföldön, Brazíliában, Ecuadorban is rendelkezik többnyire helyi gyártókkal közös összeszerelő üzemekkel, ahol a Kínából (rész)egységcsomagokban szállított járműveket „legózzák össze”.
A legújabb, 2023 júliusától működő üzbegisztáni GWM-bázison például hét modellt szerelnek össze, a tízezredik példány most, november 7-én gördült le a futószalagról.