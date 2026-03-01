Óriásit kaszálhat a Mol, ha bejön ez a húzása: olyan afrikai országban kutat olaj után, ahol egyszerre két kormánnyal kell megküzdenie

A Mol-csoport jelentős lépést tett nemzetközi terjeszkedésében, miután spanyol és török partnerekkel közösen nyerte el egy líbiai tengeri (offshore) blokk kutatási jogát a Földközi-tengeren. A projektben a spanyol Repsol 40 százalékos részesedéssel és operátori szereppel, a török TPAO szintén 40 százalékkal, a Mol pedig 20 százalékkal vesz részt.

Óriásit kaszálhat a Mol, ha bejön ez a húzása: olyan afrikai országban kutat olaj után, ahol két kormánnyal kell megküzdenie / Fotó: AFP

Az O7-es blokk több mint 10 300 négyzetkilométeres területet ölel fel, vízmélysége meghaladja az 1500 métert és Bengázitól körülbelül 140 kilométerre északnyugatra helyezkedik el. A líbiai Nemzeti Olajtársaság (NOC) tavaly márciusban, 17 év után először írt ki nemzetközi pályázatot 22 kutatási blokkra.

Óriási érdeklődés mutatkozott, de végül csak néhány területre hirdettek győztest februárban. A Mol-csoport nemzetközi portfóliója így kilenc országot fed le, ami a szerb NIS átvételével tízre nőhet. Líbia azonban továbbra is kockázatos helyszín: az országban évtizedek óta tart a polgárháború, bár az utóbbi években sokat javult a helyzet.

Kadhafi bukása után két hatalmi központ alakult ki

A líbiai helyzet megértéséhez vissza kell mennünk az időben: a 2011-es Arab Tavasz Tunéziából indult, az események gyorsan átterjedtek több országra, így Líbiára is, ahol polgárháború robbant ki. Az akkor 42 éve regnáló Moammer Kadhafi brutálisan fellépett a lázadók ellen, ami nemcsak a belső ellenzékéből, hanem a nyugati országokból is éles kritikákat váltott ki.

Az Egyesült Államok, Franciaország, Nagy-Britannia és más nyugati, valamint arab országokból álló koalíció 2011-ben beavatkozott a harcokba, győzelemre segítve a felkelőket. Kadhafit az ellenzéki milicisták tisztázatlan körülmények között agyonlőtték, majd ismeretlen helyre temették a sivatagban, hogy sírhelye ne válhasson zarándokhellyé.

Az országot azóta két kormány irányítja.

Khalifa Haftar tábornok az ország keleti és déli részét uralja Bengáziból, míg Abdulhamid al-Dbaiba miniszterelnök és nemzetközileg elismert kormánya Tripoliból a nyugati országrészeket vezeti. Előbbit az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Oroszország támogatja, utóbbit Törökország.