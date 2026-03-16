Brutális hardwerrel jöhet az 1000 dolláros PlayStation 6, ami háromszor gyorsabb lehet elődjénél – érkezik a hordozható verzió is

A videójáték-ipar fejlődése mindig ciklikus logikát követett: a nagy konzolgyártók jellemzően hat-nyolc évente kezdenek új generációt, mely nemcsak technológiai frissítést, hanem piaci újrarendeződést is hoz. A PlayStation 5 2020-as megjelenése óta eltelt időben a szokottnál többször merül fel az utód, a PlayStation 6 kérdése. Az elmúlt hónapokban infó is megjelent az interneten lehetséges új konzolról, melyek alapján a Sony nem csupán egy erősebb géppel készülhet, hanem egy kettős stratégiával: egy klasszikus otthoni konzollal és egy hordozható eszközzel. Ha a kiszivárgott információk legalább részben pontosnak bizonyulnak, a PS6 nem pusztán technológiai frissítés lehet, hanem egy olyan platformváltás, mely a konzolpiac szerkezetére is hatással lehet.

Közeleg az ezer dolláros játékkonzolok kora? A PlayStation 6 ára és teljesítménye akár be is árazhatja a teljes piacot

A PlayStation 6 nem kicsit teljesítménynövekedést ígér

A jelenlegi információk szerint a Sony a következő generációban ismét az AMD technológiájára építhet. A szivárgások alapján a PlayStation 6 központi processzora az AMD Zen 6 architektúrájára épülhet, míg a grafikai feldolgozást az RDNA 5 generáció végezheti. A lapkák a félvezetőgyártás élvonalát jelentő, 3 nanométeres gyártástechnológiával készülhetnek, mely a teljesítmény növekedése mellett energiahatékonysági előnyöket is kínál. A kiszivárgott adatok szerint

a konzol akár tíz processzormagot is tartalmazhat, melyek közül kettő a rendszer működéséért felelhet.

Ez a felosztás azt a célt szolgálja, hogy a játékok számára több számítási kapacitás maradjon, miközben a háttérfolyamatok nem vesznek el erőforrást a játékmenettől.

A grafikus teljesítmény szintén jelentős ugrást hozhat. A pletykák szerint a grafikus egység 42 és 52 számítási egység közötti konfigurációban működhet, 2,6-3 gigahertzes órajelen. A rendszer memóriája akár 30-40 gigabájt GDDR7 lehet, mely egy 160 bites memóriabuszon keresztül körülbelül 640 gigabájt/másodperces sávszélességet biztosíthat.

A jelenlegi becslések szerint ez a konfiguráció hagyományos grafikai teljesítményben körülbelül két és félszer-háromszor gyorsabb lehet a PlayStation 5-nél,

a PlayStation 5-nél, míg sugárkövetésben (ray tracing) akár hat-tizenkétszeres ugrást is hozhat.

A ray tracing, vagyis a valósághű fény- és árnyékszimuláció ma még sok játékban kompromisszumokkal jelenik meg, mert komoly számítási igényt jelent. Ha a következő generáció valóban ekkora teljesítményt kínál ezen a téren, az a fejlesztők számára szélesebb eszköztárat nyithat meg a grafikai megoldások terén.