A bennfentes információk megosztására tízszer nagyobb az esély hanghívások vagy videócsetek esetében, mint e-mailen vagy egyéb szöveges üzenetben – derült ki egy új kutatásból a Financial Times szerint.

A New York-i Behavox szolgáltatása mesterséges intelligencia segítségével jelzi klienseinek a problémás kommunikációt. A cég 20 pénzügyi vállalat adatai alapján készített kutatása rámutat, hogy mennyire nehéz kiirtani a bennfentes kereskedelmet és tőzsdei manipulációt a gyakorlatból.

Fotó: JOHANNES EISELE / AFP

Az egyik problematikusnak jelzett beszélgetés során például egy dolgozó arról beszélt, hogy

hogyan lehet pár gondosan megtervezett Twitter üzenettel elérni, hogy az árak kilőjenek.

A társalgás másik tagja mesteri manipulátornak és az élelmiszer boltok Elon Muskjának nevezte partnerét.

A szöveges kommunikáció a múltban sokszor sodorta bajba az iparág szereplőit, így olyan gyöngyszemek kerültek a vizsgálatok során napvilágra, mint

ha nem csalsz nem is próbálkozol.

Azóta a kereskedők már okosabbak lettek, így a problematikus kommunikációt már nem írásban végzik. A Financial Times olyan, névtelen leiratokat látott a beszélgetések kapcsán, amikor a piac egyik résztvevőjét a másik figyelmezteti mire érdemes fogadni, vagy éppen

amikor arról beszélnek egymás között a szereplők, hogy hogyan kerüljék el bizonyos tranzakciók hozzájuk kötését.

Azonban az ilyen üzenetek aránya még mindig alacsony volt, mindössze az összes hívás 0,0024 százaléka a Behavox szerint, szemben a szöveges üzenetek 0,0002 százalékos arányával. Azonban az is nyilvánvaló, hogy ezek a viselkedésminták továbbra is folyamatosan jelen vannak. A cég arról is beszélt, hogy noha

a problematikus üzenetek aránya az elmúlt három év alatt konstans maradt, azok száma radikálisan nőtt, köszönhetően annak, hogy a hívások száma radikálisan nőtt a járvány miatt.

Az iparági adatok szerint 2019 egészéhez képest a hívások száma 2021 első 11 hónapjában 107 százalékkal nőtt, míg a szöveges üzeneteké csak 18 százalékkal.