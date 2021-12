Nőhet az inflációkövető állampapírok népszerűsége

Az a meghatározó, mekkora finanszírozásra tart igényt a költségvetés. Az RRF viszonylag könnyen kezelhető a tervezésben, megvan az összege és az ütemezése, ahogy a költségvetésnek is. Decemberben, ahogy korábban is, meg tudjuk majd fogalmazni a jövő évi finanszírozási tervet. Arra, hogy a gazdasági feltételek megváltoztak, természetesen reagálni kell. Mondhatjuk akár, hogy nagyobb tartalékokat kell betervezni. Az is egy választás, hogy az előre jelezhető adatokat frissítve eleve más összegeket tervezünk be. De az ezeket növelő és mérséklő hatásokat egyaránt számba kell vennünk. Az infláció, a GDP-deflátor emelkedése növeli a GDP-t, ami a jövő évre is áthat, a bevételek bázisát emelve. A deflátort az is módosítja, hogy az infláció egy része nem belföldi eredetű, hanem importált.