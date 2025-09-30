Hihetetlen botrány Európa szívében: döntött a tulajdonos, leállítja és darabokra szedi a nagy atomerőművet – rimánkodik neki a kormány, hogy ne tegye, mert még szüksége van rá

Belgium kedd éjszaka végleg leállítja a Tihange atomerőmű 1-es számú reaktorát, amely 1975 óta termelt áramot a Meuse folyó partján, Liege közelében. A döntés mérföldkő: ez már a negyedik nukleáris blokk, amelyet az országban kivonnak a forgalomból az elmúlt években, a Doel 3-as és 1-es, valamint a Tihange 2-es után.
A most bezárt egység 962 megawattos teljesítményével közel fél évszázadon át biztosította az ország energiaellátásának egy részét. Bár eredetileg 2015-ben tervezték a végleges leállítását, az energiaellátással kapcsolatos félelmek miatt tíz évvel hosszabb ideig működött.
A belgiumi atomenergia jövője így egyre inkább két reaktorra szűkül: a Doel 4-esre és a Tihange 3-as blokkra, amelyek üzemidejét 2035-ig meghosszabbították. A kormány ugyanakkor szeretné elérni, hogy a Tihange 1 ne kerüljön azonnal visszafordíthatatlan bontás alá, ám a tulajdonos Engie és az EDF Belgium egyértelművé tette:
nem kíván további egységeket üzemben tartani.
A leszerelés hosszú folyamat:
A teljes procedúra mintegy tizenöt évig tarthat.
A nagy kérdés továbbra is a nukleáris hulladék: Franciaországba történő újrafeldolgozás vagy a végleges, geológiai tárolás jöhet szóba.
A döntés politikai szinten várat magára, miközben Belgium egyre inkább a megújuló energiák és az importáram felé fordul.
A mostani lépés jól mutatja, milyen nehéz egyensúlyt találni az energiafüggetlenség, a biztonság és a klímavállalások között. Belgium példája egyszerre figyelmeztetés és kísérlet arra, hogyan lehet az atomenergia kivezetését kezelni anélkül, hogy az ország energiaellátása veszélybe kerülne.
