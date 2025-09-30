Deviza
Hihetetlen botrány Európa szívében: döntött a tulajdonos, leállítja és darabokra szedi a nagy atomerőművet – rimánkodik neki a kormány, hogy ne tegye, mert még szüksége van rá

Az országban már csak két reaktor marad üzemben, amelyek 2035-ig működhetnek, miközben a leszerelés folyamata akár másfél évtizedig is eltarthat. Közel ötven év működés után lekapcsolják a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es blokkját.
VG/MTI
2025.09.30., 20:42

Belgium kedd éjszaka végleg leállítja a Tihange atomerőmű 1-es számú reaktorát, amely 1975 óta termelt áramot a Meuse folyó partján, Liege közelében. A döntés mérföldkő: ez már a negyedik nukleáris blokk, amelyet az országban kivonnak a forgalomból az elmúlt években, a Doel 3-as és 1-es, valamint a Tihange 2-es után.

Nuclear reactor shut down in Brussels Tihange atomerőmű
Közel ötven év működés után lekapcsolják a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es blokkját / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb atomerőmű esett el Európában

A most bezárt egység 962 megawattos teljesítményével közel fél évszázadon át biztosította az ország energiaellátásának egy részét. Bár eredetileg 2015-ben tervezték a végleges leállítását, az energiaellátással kapcsolatos félelmek miatt tíz évvel hosszabb ideig működött.

A belgiumi atomenergia jövője így egyre inkább két reaktorra szűkül: a Doel 4-esre és a Tihange 3-as blokkra, amelyek üzemidejét 2035-ig meghosszabbították. A kormány ugyanakkor szeretné elérni, hogy a Tihange 1 ne kerüljön azonnal visszafordíthatatlan bontás alá, ám a tulajdonos Engie és az EDF Belgium egyértelművé tette: 

nem kíván további egységeket üzemben tartani.

A leszerelés hosszú folyamat:

  • a reaktort először lehűtik;
  • majd a fűtőelemeket egyenként, víz alatt távolítják el, és ideiglenes tárolóba helyezik öt évre.
  • Ezt követi a radioaktív berendezések tisztítása és a nem nukleáris építmények bontása.

A teljes procedúra mintegy tizenöt évig tarthat.

A nagy kérdés továbbra is a nukleáris hulladék: Franciaországba történő újrafeldolgozás vagy a végleges, geológiai tárolás jöhet szóba. 

A döntés politikai szinten várat magára, miközben Belgium egyre inkább a megújuló energiák és az importáram felé fordul.

A mostani lépés jól mutatja, milyen nehéz egyensúlyt találni az energiafüggetlenség, a biztonság és a klímavállalások között. Belgium példája egyszerre figyelmeztetés és kísérlet arra, hogyan lehet az atomenergia kivezetését kezelni anélkül, hogy az ország energiaellátása veszélybe kerülne.

