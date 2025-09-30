Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
A nagy AI-sztori, indexkép
gyógyszeripar
Richter Gedeon
kutatás
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: amikor a mesterséges intelligencia diagnosztizál

A mesterséges intelligencia nem most született – a gyógyszeripar már évtizedek óta használja, ma pedig a diagnosztikától a daganatok felismeréséig forradalmasítja az egészségügyet. A Richter Gedeon kutatás-fejlesztési igazgatója, Greiner István szerint azonban minden az adatok minőségén múlik: ha rossz adat kerül be, rossz eredmény születik. A nagy AI-sztori legújabb adásában arról beszélgettünk, mire képes az MI a gyógyszerkutatásban, és miért marad az emberi kreativitás pótolhatatlan. A podcast állandó vendége ezúttal is Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2025.09.30., 20:02
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia nem most született, a gyógyszeripar évtizedek óta használja. „Már a kilencvenes években segített abban, hogy megjósoljuk, átjut-e egy molekula a vér-agy gáton” – emlékeztetett Greiner István, a Richter Gedeon kutatás-fejlesztési igazgatója. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában arról beszélgettünk, hogyan épült be az MI a gyógyszerkutatásba, miben pótolhatatlan az ember, és miért kulcskérdés az adatok minősége. A beszélgetés állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora volt.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A Richter Gedeonnál a mesterséges intelligencia már a ’90-es években is jelen volt, például a molekulák tulajdonságainak modellezésében. Az igazi ugrást azonban a generatív modellek megjelenése hozta: ezek ma képesek dokumentációt készíteni, adatokat elemezni, sőt kísérletek előkészítését is támogatni. Greiner István szerint azonban fontos a helyén kezelni a technológiát: 

A mai AI valójában csak a jéghegy csúcsa. Az igazi értéket az jelenti, ha jó minőségű, megbízható adatokkal dolgozik.

Adatminőség: ha szemét kerül be, szemét jön ki

A gyógyszerfejlesztésben minden az adatokon múlik. „Garbage in, garbage out – ha a bemeneti adat nem elég pontos, akkor az MI által adott válasz sem lesz az” – fogalmazott Greiner István. Ezért kiemelten fontos, hogy a kutatók jól előkészített, tisztított adatbázisokra támaszkodjanak, különösen az egészségügyi kutatásokban. Aczél Petra ehhez hozzátette: „Az AI körüli pozitív narratívák sokszor épp az egészségügyből táplálkoznak, mert itt könnyebb a közvéleménynek elfogadtatni a technológia hasznát”.

Az egészségügyben a mesterséges intelligencia a diagnosztikát forradalmasítja: képi adatok feldolgozásában, daganatos betegségek felismerésében és a kezelési utak optimalizálásában is kulcsfontosságú. Greiner szerint ezekben a feladatokban az MI gyorsasága és adatfeldolgozó kapacitása teszi nélkülözhetetlenné.

Ai,Robot,Using,A,Microscope,In,The,Scientific,Laboratory:,Artificial
Az egészségügyben a mesterséges intelligencia a diagnosztikát forradalmasítja / Fotó: Stock-Asso

Emberi kreativitás: amit az AI nem tud

Bár az MI hatalmas segítség, az emberi kreativitást nem pótolja. „Rubik Ernőt a mesterséges intelligencia nem tudná helyettesíteni” – fogalmazott Greiner. A gyógyszerkutatásban is az áttöréseket sokszor a váratlan ötletek, a megszokott sémákból való kilépés hozzák, amit az algoritmusok nem tudnak reprodukálni. A beszélgetés végén felmerült az a kérdés is, hogy valójában mennyire „okos” a mesterséges intelligencia. Greiner István szerint az AI csak annyit tud, amennyi emberi tudást digitalizáltunk: „Sem többet, sem kevesebbet”.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az AI múltja a gyógyszeriparban: molekulamodellezés és a vér-agy gát vizsgálata (04:00)
  • Generatív modellek: dokumentáció és adatfeldolgozás támogatása (10:00)
  • „Garbage in, garbage out” – az adatminőség döntő szerepe (15:00)
  • Diagnosztikai és onkológiai alkalmazások: mit tud az MI az egészségügyben? (22:00)
  • Emberi kreativitás és az AI korlátai (30:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
795 cikk

 

