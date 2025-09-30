A nagy AI-sztori: amikor a mesterséges intelligencia diagnosztizál

A mesterséges intelligencia nem most született, a gyógyszeripar évtizedek óta használja. „Már a kilencvenes években segített abban, hogy megjósoljuk, átjut-e egy molekula a vér-agy gáton” – emlékeztetett Greiner István, a Richter Gedeon kutatás-fejlesztési igazgatója. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában arról beszélgettünk, hogyan épült be az MI a gyógyszerkutatásba, miben pótolhatatlan az ember, és miért kulcskérdés az adatok minősége. A beszélgetés állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora volt.

A Richter Gedeonnál a mesterséges intelligencia már a ’90-es években is jelen volt, például a molekulák tulajdonságainak modellezésében. Az igazi ugrást azonban a generatív modellek megjelenése hozta: ezek ma képesek dokumentációt készíteni, adatokat elemezni, sőt kísérletek előkészítését is támogatni. Greiner István szerint azonban fontos a helyén kezelni a technológiát:

A mai AI valójában csak a jéghegy csúcsa. Az igazi értéket az jelenti, ha jó minőségű, megbízható adatokkal dolgozik.

Adatminőség: ha szemét kerül be, szemét jön ki

A gyógyszerfejlesztésben minden az adatokon múlik. „Garbage in, garbage out – ha a bemeneti adat nem elég pontos, akkor az MI által adott válasz sem lesz az” – fogalmazott Greiner István. Ezért kiemelten fontos, hogy a kutatók jól előkészített, tisztított adatbázisokra támaszkodjanak, különösen az egészségügyi kutatásokban. Aczél Petra ehhez hozzátette: „Az AI körüli pozitív narratívák sokszor épp az egészségügyből táplálkoznak, mert itt könnyebb a közvéleménynek elfogadtatni a technológia hasznát”.

Az egészségügyben a mesterséges intelligencia a diagnosztikát forradalmasítja: képi adatok feldolgozásában, daganatos betegségek felismerésében és a kezelési utak optimalizálásában is kulcsfontosságú. Greiner szerint ezekben a feladatokban az MI gyorsasága és adatfeldolgozó kapacitása teszi nélkülözhetetlenné.

Az egészségügyben a mesterséges intelligencia a diagnosztikát forradalmasítja / Fotó: Stock-Asso

Emberi kreativitás: amit az AI nem tud

Bár az MI hatalmas segítség, az emberi kreativitást nem pótolja. „Rubik Ernőt a mesterséges intelligencia nem tudná helyettesíteni” – fogalmazott Greiner. A gyógyszerkutatásban is az áttöréseket sokszor a váratlan ötletek, a megszokott sémákból való kilépés hozzák, amit az algoritmusok nem tudnak reprodukálni. A beszélgetés végén felmerült az a kérdés is, hogy valójában mennyire „okos” a mesterséges intelligencia. Greiner István szerint az AI csak annyit tud, amennyi emberi tudást digitalizáltunk: „Sem többet, sem kevesebbet”.