Óriásberuházásokat indít az E.ON-RWE tandem

A magyar villamosenergia-piacon is aktív német gigacégek sorra jelentik be nagyberuházásaikat: az E.ON kedden 27 milliárd eurós fejlesztési keret elkülönítéséről számolt be, amit 2026-ig használnak fel, míg a vele korábban rivalizáló, majd később gyümölcsöző üzleteket kötő RWE is hasonló ütemben szórja a pénzt:

ők egy hete jelezték, hogy a zöld átállás jegyében 2030-ig 50 milliárd eurót invesztálnak termelőegységeik korszerűsítésére és a megújuló energiaforrásokat hasznosító kapacitásaik bővítésére.