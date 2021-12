Még az idén újabb akvizíciót jelenthet be az AutoWallis Régiós terjeszkedését is finanszírozza a tízmilliárd forint értékű nyilvános részvénykibocsátásból az AutoWallis – mondta a VG-nek Ormosy Gábor vezérigazgató. Az autós társaság nemzetközi befektetők megjelenésére is számít, a részvényforgalmat pedig ESG-minősítés megszerzésével és régiós indextagsággal is erősítené.