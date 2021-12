Továbbra is nagyon magasak a kockázatok az európai tőkepiacokon, a befektetőknek ezért érdemes felkészülniük egy újabb, potenciálisan jelentős piaci korrekcióra – figyelmeztet legfrissebb elemzésében az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA).

Az ESMA negyedéves kockázati jelentésében megerősítette eddigi, a befektetési univerzum szinte minden területére kiterjedő, magas rizikóbesorolását, hangsúlyozva, hogy a harmadik negyedévben a piacok növekedése ha lassabban is, de folytatódott, az eszközárak pedig már jócskán a pandémia előtti szintek fölött járnak. Mindez magas befektetői kockázatvállalásról tanúskodik, miközben a makrogazdasági helyzet is számottevően javult az elmúlt hónapokban. A kulcskérdés az ESMA szerint az, hogy a piacok középtávon is ellenállóak maradnak-e, ez pedig leginkább attól függ, hogy képesek lesznek-e elviselni a pandémia miatt bevezetett gazdasági és monetáris ösztönzők fokozatos kivezetését nagyobb zavarok nélkül.

A hatóság összességében meglehetősen pesszimista a kilátásokat illetően, mivel a gazdaság alakulását övező bizonytalanságok mellett számos további rizikó leselkedik a befektetőkre.

A legjelentősebb kockázati tényezőket a megugró infláció, az elszálló részvényárfolyamok és a vállalati és államkötvénypiac eszközminősége jelentik.

Utóbbit azzal szemlélteti az ESMA, hogy a magas hozammal kecsegtető, ám éppen ezért a befektetésre javasolt társaiknál rizikósabb vállalati bóvli kötvények értékeltsége már 49 százalékkal haladta meg a 2019-es, járványhelyzet előtti szintet, míg a jobb minőségű kötvényeknél ez csupán 9 százalék volt. Bár az európai börzék egy része továbbra sem heverte ki a pandémia okozta veszteségeket, a hatóság szerint túlzott értékeltségek alakultak ki a részvénypiacokon is, a páneurópai Stoxx 600 közel 17-es P/E rátája is jócskán a 10 éves historikus átlaga fölött jár jelenleg.

Nem érdemes alábecsülni a geopolitikai és az egyedi kockázatok szerepét sem, amit a kínai ingatlanfejlesztő Evergrande kálváriája, és az azt követő tőzsdei korrekció és megugró volatilitás is bizonyít. A piaci nyugtalanságot növelik az energia- és nyersanyagpiacon tapasztalható ellátási problémák is, melyek egyúttal az inflációs várakozásokkal kapcsolatos aggodalmakat is fűthetik – hangsúlyozza az ESMA elemzése.

Bár a kisbefektetői hangulat és piaci részvételük idén tovább javult, figyelmeztető jel, hogy a jövőbeli piaci várakozásokat illetően már ők is óvatosabbak. A lakossági befektetőkre az egyre nagyobb tételben nyitott tőkeáttételes pozíciók, valamint a jutalékmentes kereskedést ígérő online kereskedési platformok terjedésével megugró túlzott kockázatvállalás adhat okot elővigyázatosságra. A fenntartható, környezettudatos befektetési termékek pontos besorolás és közzétételi követelmények nélküli terjedésével pedig a zöldre mosás növekvő kockázatát is futják a kisbefektetők.