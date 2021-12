Veszteségzónában repül az easyJet

A brit fapados, amely a kategória vezető légitársaságai közül a legjobban megszenvedte a pandémiát, jövő év utolsó negyedére várja, hogy ismét utolérje a 2019-es békeévben nyújtott teljesítményét. Az októberrel indult negyedévben még 65 százalékos járatsűrűséget és 80 százalékos kihasználtságot várnak, noha a téli és már a jövő nyári foglalások is jól alakulnak, a legújabb, omikron vírusvariáns keresztbe tehet még a terveiknek.

A menedzsment mindenesetre bizakodó: az idei tőkeemeléssel megszilárdult a légitársaság financiális háttere, 4,4 milliárd fontos likviditással rendelkeznek, és a Wizz Air felvásárlási kísérletének is könnyedén ellen tudtak állni, emellett 25 újabb repülőgép beállításával növelik kapacitásukat.

Johan Lundgren vezérigazgató a gyorsjelentéshez fűzött kommentárjában kiemelte, hogy 118 élő repülőgép-megrendelésük van, további 59 darabra szóló vételi opcióval.

Mindez azt erősíti, hogy a légitársaság ismét felszálló pályán van. Erősítik jelenlétüket két legfontosabb bázisukon, így a londoni Gatwicken és milánói Linatén, valamint a turisztikai szempontból szintén kiemelt lisszaboni és portói repülőtéren. Az easyJet a járványra reagálva radikálisan, 33 százalékkal csökkentette kiadásait, menetrendjét pedig a legnépszerűbb és legjobb kihasználtságú járatokra alapozta. A légitársaság annyira azért nem optimista, hogy azt számokban is kifejezze, nem is adtak a befektetők számára útmutatót, milyen üzleti célokat látnak teljesíthetőnek a folyó üzleti évükben. A ködösítés meg is hozta az eredményét, a részvényárfolyam másfél százalékos eséssel reagált a gyorsjelentésre.