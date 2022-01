A kriptovaluták betiltását szorgalmazó jelentést tett közzé az orosz jegybank csütörtökön – írja a Reuters. A központi bank érvei között az eszközök által a pénzügyi stabilitásra, az állampolgárok jólétére és a monetáris politika szuveneritására gyakorolt veszélyek szerepelnek.

Oroszország éveken keresztül vitatta ezen eszközök létjogosultságát, mondván azok alkalmasak pénzmosásra és terrorista csoportok finanszírozására, ám végül 2020-ban legalizálta azokat, jóllehet betiltotta azok használatát fizetési eszközként. Amikor decemberben olyan hírek röppentek fel, hogy az orosz hatóságok a tiltás mellett vannak, a bitcoin és az altcoinok ára esett, jóllehet ezt nehéz elválasztani az egész hónapot jellemző lejtmenettől.

A most közétett jelentés kiemeli, hogy

ezen eszközök gyors növekedését a spekulatív kereslet hajtja és a piramisjátékokra emlékeztetnek, ami könnyen piaci buborékok kialakulásához vezethet, veszélyeztetve a pénzügyi stabilitást.

Fotó: Shutterstock

A jegybanki javaslat megtiltaná, hogy pénzügyi intézmények bármiféle tranzakciót végrehajtsanak ezen eszközökkel és olyan mechanizmusok kidolgozását is javasolja, melyek megtiltanák a digitális eszközök hagyományos pénzre történő átváltását. Ez a javaslat a kriptotőzsdéket is érintené. A jelentés szerint az oroszok aktív használói a kriptovalutáknak, mintegy évi 5 milliárd dolláros forgalmat bonyolítva ezen eszközök kapcsán.

A bitcoin-bányászattal kapcsolatos adatok elsőszámú szolgáltatója, a Cambridge Bitcoin Electiricity Consumption Index adatai szerint az ország a bitcoin hashrate 11,2 százalékát adja, amivel a harmadik helyet foglalja el a bitcoin-bányászat országok közötti rangsorában, az Egyesült Államok és Kazahsztán mögött. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ezen adatok nem igazán napra pontosak, a tavalyi év augusztusát jelzik.

Az orosz jegybank szerint ezért ezen eszközök bányászatát is be kellene tiltani, hiszen az nyomást helyez az energiafogyasztásra. A kriptovaluták tranzakcióinak biztonságát és decentralizációját ígérő munka igazolása (proof of work) típusú bányászatot az utóbbi időben egyre több kritika éri annak túlzott energiafogyasztása miatt, az elektromos hálózatra nehezedő nyomás miatt legutóbb Koszovó tessékelte ki a bányászokat.