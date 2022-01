A jelentős erősödési hullámok mellett extrém volatilitás is jellemezte a bitcoin tavalyi évét. Míg 2021 januárjában 32 ezer dollárt kellett adni egységéért, addig az idei évet csaknem 46 500 dolláros kurzuson kezdte, azonban nem tettek jót a kazahsztáni zavargások az árfolyamnak, ugyanis pénteken délelőtt 42 ezer dollár körül alakult a jegyzés. A belső-ázsiai ország eddig, – az olcsó energiaárak miatt – jelentős bányaközpont volt, így tehát a kriptopiaci szereplők kiemelten figyelik az eseményeket.

Fotó: Antoine Wdo / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A múlt évben sok tényezőnek köszönhetően is felfigyelhettek a befektetők a kriptoeszközökre. Egyfelől a bitcoin piacának esetleges szabályozásáról szóló hírek még akkor is sokak számára vonzóvá tehették a nagy emelkedésekkel kecsegtető kriptoeszközöket, ha eddig semmiféle konkrét regularizációról sem született döntés. Emellett a meglóduló infláció is terelte a tőkét a kriptoeszközökhöz, ugyanis a befektetők kimagasló hozamokat reméltek a digitális piacon. Az elfogadottság irányába hathatott az is, hogy számtalan véleményvezér, köztük Elon Musk Tesla-vezér is érvelt a bitcoin mellett, illetve nagybankok, és a PayPal is nyitott a kriptoeszköz felé. Elon Musk tovább is merészkedett, fizetőeszközként fogadta el a bitcoint a luxus elektromos autókért cserébe, aztán hetekkel később a kriptobányászat energiafaló jellege miatt felhagyott ezzel, jelentős zuhanást okozva a kriptoeszközök körében.

Látható tehát, hogy az extrém volatilitáson kívül sok tényező húzta a kriptoeszközök népszerűsödését.

Idén falmászás, vagy zuhanás következhet

Antoni Trencsev, a Nexo társalapítója a CNBC-nek azt mondta, év közepére 100 ezer dolláros bitcoint vár, és arra is emlékeztetett, hogy míg a Dow, és a Nasdaq tőzsdeindexek 18 százaléknyit, az S&P 500 27 százalékot erősödött, addig a Bitcoin árfolyama lekörözte a mutatókat, és 60 százalékot ment fel a járvány időszaka alatt. Trencsev szerint intézményi befektetők is felfigyeltek a kriptopiacra, ami nagy tőkebeáramlást hoz magával. Emellett véleménye szerint továbbra is megmarad az „olcsó pénz”, a likviditásbőség időszaka, ami szintén hajthatja a bitcoin árfolyamát.

Ha pedig más oldalról nézzük, már elindultak a bitcoin ETF-ek, azaz a digitális arany mozgását követő tőzsdén jegyzett befektetési eszközök, amik jelentősen megkönnyítik a kriptopiachoz való hozzáférést, ugyanis az érdeklődő befektetőnek nem kell külön kriptotőzsdén regisztrálnia, így nem kell egy újabb platformon üzletelnie, hanem a megszokott kereskedési környezetében tudja lekövetni a bitcoin árfolyamváltozását.

A vélemények azonban messze nem egységesek, például a Sussexi Egyetem pénzügy professzora rendkívül pesszimista. Carol Alexander 10 ezer dolláros bitcoinnal számol idén, ami azt jelentené, hogy a digitális eszköz esése nagyobb lenne, mint amennyit az elmúlt években összesen drágult. Úgy érvelt, hogy a kriptopiac szabályozásának elhúzódása, és az extrém ármozgások miatt egyre kevesebben veszik majd a digitális eszközöket.

Fotó: MARVIN RECINOS

Goldman: a bitcoin hasonló az aranyhoz

A Goldman Sachs sem zárja ki a 100 ezer dolláros bitcoint. Úgy vélik,

ha a legnagyobb kriptoeszköz meg tudja őrizni értéktároló – menekülőeszköz jellegét, akkor nagy tér nyílik a további emelkedésre.

Becslésük szerint a mostani árfolyamokon 700 milliárd dollár körüli a Btc piaci kapitalizációja, azaz az értéktároló piac ötödét birtokolhatja, ugyanis a befektetésre rendelkezésre álló arany mennyiségét 2,6 milliárd dollárra becsülik. Ha ez az arány a feltevésük szerint 50 százalékra nőne az elkövetkező öt évben, akkor a 100 ezer dolláros árat is elérheti a bitcoin egysége.