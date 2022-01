Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén az elemző szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az előrejelzésében rámutatott arra, hogy

felfelé korrigált a hazai részvénypiac, az év utolsó napjaiban sikerült az 50 ezer pontos szint fölé kapaszkodnia a BUX indexnek, a következő fontos ellenállási szint 51 ezer pontnál húzódik.

Fotó: Shutterstock

Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 17 000 forintnál található a következő fontosabb akadály, a 16 500 forintos szint pedig már támaszt képez. A Mol jegyzése is fontos ellenállási szinteket lépett át, a következő 2550 forintnál található, míg 2500 forintnál már a támasz húzódik. A Richter árfolyama továbbra is a 8800 forintos ellenállás felé tart, a támasz 8600 forintnál található. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 405-415 forintos sávban mozoghat.

Továbbra is 370 közelében az euró-forint árfolyama. A múlt csütörtöki, újabb kamatemelés ellenére sem tudott érdemben erősödni a hazai fizetőeszköz, az euróval szemben továbbra is a 368-370-es, míg a dollárral szemben a 324-328-as tartományban mozog – írja előrejelzésében Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 378,14 pontos, 0,75 százalékos emelkedéssel, 50 720,71 ponton zárt 2021. december 30-án, csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 6,6 milliárd forint volt, a vezető részvények drágultak az előző napi záráshoz képest. Csütörtökön az előző nap zárásához képest a Mol 20 forinttal, 0,80 százalékkal 2520 forintra erősödött, 1,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 180 forinttal, 1,10 százalékkal 16 600 forintra nőtt, forgalmuk 4,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,24 százalékkal 411,50 forintra emelkedett, forgalma 74,9 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,29 százalékkal 8725 forintra erősödött, a részvények forgalma 877,5 millió forintot ért el.