Leállások lesznek az OTP-nél – jobb, ha előre tervez

Az intézmény a fejlesztések zökkenőmentes bevezetését és az ügyfélelvárások teljesítését jelölte meg célként. Több digitális funkció rövid vagy hosszabb ideig nem lesz elérhető az OTP Banknál a közeljövőben.
VG
2025.08.19., 19:15
Fotó: shutterstock

Az OTP Bank több digitális szolgáltatásában korlátozásokra kell számítani a közeljövőben fejlesztések miatt. A változások érintik az internet- és mobilbankot, az alkalmazásokat, valamint a lakossági hitel- és folyószámla-funkciókat is, rövid és hosszabb kiesések formájában.

Budapest,March,08,,2023,Otp,Bank,Logo,Outside,Of,A OTP Bank
Több digitális funkció rövid vagy hosszabb ideig nem lesz elérhető az OTP Banknál a közeljövőben / Fotó: Shutterstock

Megjelent az OTP Bank szolgáltatási naptára

A pénzintézet közleménye szerint a digitális fejlesztések zökkenőmentes bevezetése érdekében több előre tervezett szolgáltatáskiesés várható a következő hetekben. Az intézkedés célja az ügyfélelvárások teljesítése, valamint az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak való megfelelés – írta az OTP.

  • 2025. szeptember 21. 0–16 óra: az internet- és mobilbank bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, például a számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.
  • 2025. szeptember 22. 0–8 óra: részleges vagy teljes kiesés várható az internet- és mobilbankban, az OTPdirektben, az online termékigényléseknél, a lakossági hiteligényléseknél, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain, az eBIZ, Electra és SmartBróker alkalmazásokban, valamint a Vámpénztári rendszerben. Ebben az időszakban OTP Bank-logós kártyákkal sem lehet fizetni vagy készpénzt felvenni.

Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg tranzakcióikat a kiesések idejére, és szükség esetén használjanak alternatív banki megoldásokat. 

A bank hangsúlyozza, hogy a fejlesztések hosszú távon javítják a digitális szolgáltatások minőségét és biztonságát.

Valami nagyon nem stimmel az OTP-nél: duplán vonják le a vásárlások összegét – megszólalt a bank

Az OTP Banknál egy technikai hiba miatt több ügyfél számláján duplán jelentek meg tranzakciók, amit a bank elismert. A pénzintézet jelezte: egy külső szolgáltató hibázott, és mindent megtesznek, hogy újra a helyes egyenleg jelenlen meg az érintettek számláján.

 

 

mobilbank

