Leállások lesznek az OTP-nél – jobb, ha előre tervez

Az OTP Bank több digitális szolgáltatásában korlátozásokra kell számítani a közeljövőben fejlesztések miatt. A változások érintik az internet- és mobilbankot, az alkalmazásokat, valamint a lakossági hitel- és folyószámla-funkciókat is, rövid és hosszabb kiesések formájában.

Több digitális funkció rövid vagy hosszabb ideig nem lesz elérhető az OTP Banknál a közeljövőben / Fotó: Shutterstock

Megjelent az OTP Bank szolgáltatási naptára

A pénzintézet közleménye szerint a digitális fejlesztések zökkenőmentes bevezetése érdekében több előre tervezett szolgáltatáskiesés várható a következő hetekben. Az intézkedés célja az ügyfélelvárások teljesítése, valamint az MNB bankszünnapokra vonatkozó előírásainak való megfelelés – írta az OTP.

2025. szeptember 21. 0–16 óra : az internet- és mobilbank bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, például a számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók.

: az internet- és mobilbank bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők, például a számlatörténet, bankon kívüli devizautalás, egyedi számlakedvezmények lekérdezése, folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és a gépkocsi-nyereménybetétekhez kapcsolódó funkciók. 2025. szeptember 22. 0–8 óra: részleges vagy teljes kiesés várható az internet- és mobilbankban, az OTPdirektben, az online termékigényléseknél, a lakossági hiteligényléseknél, az OTP Bank offline és online fizetési termináljain, az eBIZ, Electra és SmartBróker alkalmazásokban, valamint a Vámpénztári rendszerben. Ebben az időszakban OTP Bank-logós kártyákkal sem lehet fizetni vagy készpénzt felvenni.

Az OTP Bank arra kéri ügyfeleit, hogy tervezzék meg tranzakcióikat a kiesések idejére, és szükség esetén használjanak alternatív banki megoldásokat.

A bank hangsúlyozza, hogy a fejlesztések hosszú távon javítják a digitális szolgáltatások minőségét és biztonságát.