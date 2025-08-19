Pezsgőt bonthat a kínai tech óriás: hamarosan két kontinens okostelefon-piacát fogja uralni – elektromos autói azonban behúzták a féket

Harminc százalékkal nőtt a Xiaomi bevétele a második negyedévben, elsősorban a délkelet-ázsiai okostelefon-eladásoknak köszönhetően. A számok látványosak, de a vállalat óvatosabb lett az éves kiszállítási célokkal, miközben az elektromos autós üzletág továbbra is veszteséges.

Látványosan nőtt a Xiaomi árbevétele, miután Délkelet-Ázsiában piacvezetővé vált az okostelefonok területén / Fotó: Anthony Kwan

A Xiaomi a június végével zárult negyedévben 116 milliárd jüanos (16,2 milliárd dollár) árbevételt ért el, ami 30 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Ez az elemzői várakozásokat is felülmúlta, akárcsak a 75 százalékot meghaladó nettó nyereségnövekedés: a korrigált profit 10,8 milliárd jüan lett.

A Reuters szerint a látványos ugrás mögött főként a délkelet-ázsiai piac áll, ahol a kínai gyártó a második negyedévben minden riválist megelőzve az első helyre ugrott az eladásokban. Európában a második, globálisan pedig a harmadik helyen áll, 14,7 százalékos részesedéssel.

Bár a kiszállított darabszám 42,4 millió készülékre nőtt – hajszálnyival a tavalyi fölé –, a telefonos bevétel 2 százalékkal visszaesett, mivel az átlagos eladási ár csökkent.

A Xiaomi még bizonytalan az EV-piacon

Az elektromos autók üzletága közben 20,6 milliárd jüan árbevételt hozott a negyedévben, ami negyedéves összevetésben növekedés. A SU7 modellből több mint 81 ezer darabot szállítottak le, és június végén elindult a második modell, a YU7 is. A szegmens ugyan még mindig veszteséges, de a menedzsment szerint a második fél évben negyedéves szinten elérhető lehet a nullszaldó.

A vállalat eddig összesen 300 ezer elektromos autót adott el tavaly tavaszi indulása óta, miközben több mint 30 milliárd jüant költött kutatás-fejlesztésre. A vállalat saját fejlesztésű mobilcsipjén is dolgozik, a következő generáció XRINGO1 néven érkezik majd.

A hongkongi tőzsdén jegyzett részvények a jelentés napján ugyan 1,2 százalékot estek, de az év eleje óta így is 52 százalékos pluszban vannak. A Xiaomi számára tehát egyszerre adott a növekedés ígérete és a kockázat: az okostelefonos üzletág világpiaci stagnálása mellett az elektromos autók terén kell bizonyítania, hogy a hatalmas befektetés nem marad megtérülés nélkül.