Tartósan fennmaradhatnak a magas olaj- és gázárak a világpiacon: a nyersolaj világpiaci ára az idei első fél évben 80–90 dollár között alakulhat, ám ez a szint az év második felében akár tovább is emelkedhet az olajpiacot jelenleg jellemző túlkínálat eltűnésével, illetve az omikron vírusvariáns terjedése ellenére is magas szinten mozgó kereslettel – mondta Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője az Erste Befektetési Zrt. és a Random Capital Zrt. mai közös sajtótájékoztatóján.

A szakértő szerint az év második felére a hordónkénti százdolláros olajár sem elképzelhetetlen, ami reálértéken már magasabb, mint a korábbi csúcsok, az amerikai fizetőeszköz számottevő erősödése miatt.

Fotó: Shutterstock

Ami a gázpiacot illeti, Pletser Tamás emlékeztetett arra, hogy az európai gázpiacon a tavaly év végi nyomás ugyan mostanra enyhült valamelyest, az árak továbbra sem nevezhetők alacsonynak, most a 2020-as átagár hat-hétszeresén folyik a kereskedés. Az európai gázkereslet emelkedése közben folytatódhat a gazdasági kilábalás és az atom-, illetve szénerőművek leállítása miatt. Az energiaárakban – emelte ki – a legnagyobb felfelé mutató kockázatot az idén egy esetleges ukrán–orosz konfliktus jelenti, míg jelentősebb árcsökkenést a járvány egy újabb nagyobb, a gazdaságokat visszafogó hulláma eredményezne.

A szakértő szerint az olaj- és gázipari részvények továbbra is alulárazottak, így a kisbefektetőknek is érdemes ezekben gondolkodni,

de a német atomerőművek bezárása miatt megéri nukleáris energiával foglalkozó francia és kanadai cégek papírjait vásárolni, illetve a megújuló energiaforrások területén is több jó befektetési lehetőség kínálkozik.

Varga Ádám advisory desk és termékfejlesztési vezető szerint az inflációs nyomásra reagáló jegybanki szigorítások ellenére továbbra is jelentős szabad pénzmennyiség keresi a helyét a világban, így a részvénypiacon továbbra is van tér a növekedésre. A szakértő szerint az idén azokra az értékalapú (value) cégekre érdemes figyelni, amelyek inflációs környezetben képesek áremelést érvényesíteni a fogyasztóknál. Ami pedig az egyes szektorokat illeti, Varga Ádám szerint az ipar, a technológia, a fogyasztás és – csillapodó járvány esetén – a turizmushoz köthető iparágak lehetnek érdekes célpontok. A szakértő szerint az idén is van potenciál az ESG-, vagyis a társadalmi és környezeti hasznosságot figyelembe vevő részvényekben: az Ersténél egyébként a fenntarthatósági befektetés kiemelt terület, amit az is mutat, hogy az ESG-befektetések aránya eléri a 10 százalékot, szemben a piac másfél százalékos átlagával.