A tavalyi év egyik nagy meglepetését a fejlett országok kötvénypiacai szolgáltatták. Bár 2021 első negyedévében – amikor még a befektetők a vírus után gyors reálgazdasági kilábalást árazták – a kötvényhozamok markánsan emelkedtek, de március óta az infláció folyamatos növekedése ellenére a kötvényhozamok nem emelkedtek tovább. Ez nem változott a tavaly nyári hónapokban sem, amikor az első jelzések érkeztek arról, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) elkezdheti leépíteni a kötvényvásárlási programot és eközben folyamatosan emelkedett az infláció.

Fotó: Shutterstock

Az utolsó negyedévben azonban több fontos változás is bekövetkezett, amelyek együttesen egyre inkább a hosszú kötvényhozamok emelkedése irányába hatnak. Az amerikai jegybank nem csak elkezdte kivezetni a kötvényprogramot, de fel is gyorsította annak folyamatát, így a vásárlásokkal akár már márciusban teljesen fel is hagyhat. Ezenkívül pedig

2022-ben akár három kamatemelésre is sor kerülhet.

Ez óriási változás a jegybank akár csak pár hónappal ezelőtti álláspontjához képest, ráadásul a Fed inflációval kapcsolatos kommunikációjából is kikopott az „átmeneti” kifejezés és a döntéshozók is egyre inkább tartós jelenségként kezelik azt. Az omikron vírusvariáns megjelenése pedig a magasabb fertőzési, de alacsonyabb halálozási rátával javítja a járvány elleni védekezés sikerességét és összességében – a kezdeti bizonytalanság ellenére is – jó hírnek tekinthető, összességében hozzájárul a gazdaság teljes helyreállásához.

A fentiek együttesen pedig azt jelentik, hogy a magas infláció, az emelkedő rövid hozamok és az infláció ellen jobban védő részvényekkel szemben a jelenlegi alacsony hosszú hozamszintek egyre kevésbé tudják felfenni a versenyt. Ráadásul a vírussal kapcsolatos kedvező hírek miatt a gazdasági kilátások előretekintve javulnak, ami szintén inkább a hosszú hozamok emelkedése irányába hat. Emiatt előretekintve érdemes a fejlett országok (Egyesült Államok, Németország) esetében a hosszú hozamok emelkedésére számítani.