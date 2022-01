Jön az 5 százalék feletti hozam Érdekesen alakulhat a hazai hozamkörnyezet, véleményem szerint a választások előtti időszakban láthatunk 5 százalék fölötti 10 éves hozamokat is. Mindezek ellenére a nagy ismertségnek örvendő MÁP+ továbbra is meghatározó része marad a lakossági befektetési portfólióknak, mivel meglehetősen rugalmas és költségmentes befektetés, és alkalmas arra is, hogy kvázi bankbetéti szerepet is ellásson. A PMÁP új sorozatának kondíciói egyelőre nem ismertek, de érdemi átrendeződést az sem hozna a lakossági állampapírpiacon, ha magasabb lenne a kamata mint a szuperállampapírnak. Látható, hogy jelentős intézményi befektetői erők rendezkedtek be a forint mellett, ezt figyelembe véve a lakosság részéről most érdemesebb a forintban kibocsátott államkötvények közül válogatni. Az eurós befektetések mellett szólhat azonban, hogy aligha lesz tartós az erősödő forinttrend, az év vége újra 360-370 környéki euró/forint árfolyamot hozhat. – Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdasági elemzője