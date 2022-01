A dollár visszavonulását azonban nem érdemes trendnek tekinteni, az elemzők az amerikai kamatemelési várakozások miatt jó évet jósolnak a zöldhasúnak. A közép-európai devizáknak azonban egyelőre az is támaszt ad, hogy a régió jegybankjai a felszökő infláció ellen harcolva várhatóan folytatják a nyáron indult kamatemeléseket. A Magyar Nemzeti Bank volt az utolsó a sorban – szilveszterre is hízott a jegybank egyhetes betétjének kamata –, de várhatóan már kedden követője akad: a lengyel központi bank valószínűleg negyedik egymást követő ülésén is kamatot emel.