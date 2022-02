Megállni látszik az árfolyamok fékezés nélküli zuhanása a tőzsdéken. A nyitás után közvetlenül 42 ezer pont alá kerülő BUX 44 600-on áll, így már csak 6,5 százalékos esést mutat a szerdai záró árfolyamhoz képest.

Húszszázalékos mínuszból jöttek vissza az OTP részvényei, de még így is 9 százalékkal alacsonyabb áron kereskednek a bankpapírral, mint szerdán. A Mol–Richter páros 5-5 százalékkal esik, a Magyar Telekom 2 százalékkal olcsóbb, mint az előző nap.

A forint piacán is visszafogottabb a csapkodás, az euró-forint kereszt jelenleg 365-ön tartózkodik. A német DAX is felfelé tart az utóbbi percekben, már „csak” 3 százalékkal esik. Nincs megállás az olajárfolyamban, a brent hordónkénti ára már 103 dollár fölött van, de ami még ennél is extrémebb, az a földgáz jegyzésára: a holland gáztőzsdén áprilisi és májusi szállításra is 27-27 százalékkal ugrottak az árak. A nap vesztese az orosz tőzsde, amelynek RTS indexe 47 százalékos szabadesésbe váltott. A jelentős orosz kitettséggel rendelkező európai bankok közül a Raiffeisen-részvény ára 11 százalékkal került lejjebb.