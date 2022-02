Ötven forinttal mérsékelte a Rába részvényeinek 12 havi célárát pénteken az OTP, amely 1350 forintra várja a járműgyártó holding kurzusát. A módosított prognózis csekély, alig hat százalékos felértékelődési lehetőséget jelent az előző napi záróértékhez képest, a bankház ezért továbbra is tartást javasol.

Fotó: Nagy Gábor / Kisalföld

Az elemzői kommentár szerint a Rába teljesítménye a negyedik negyedévben is gyenge maradt, annak ellenére, hogy év végén már profitot is termelt a társaság. Az eredményt azonban az árbevétel jelentős bővülése mellett is visszafogták a kiugróan magas anyag- és energiaköltségek, valamint a béremeléseken keresztól jelentkező költségnyomás.

A jelenlegi piaci környezet és az orosz-ukrán konfliktus miatt a rövid távú kilátások homályosak is homályosak a nyereségességet illetően.