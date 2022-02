Visszakozott a Tesco: a britek úgy döntöttek, hogy bezárják a 2018 októberében fényes külsőségek közepette elindított, Jack’s névre keresztelt üzlethálózatukat, üzemeltetésük ugyanis nem gazdaságos. A vereség beismerése kudarcot jelent Dave Lewis, az ominózus könyvelési botránya miatt féltérdre ereszkedett Tesco megmentője számára. A tavalyelőtt küldetése teljesítésével távozott legendás vezérigazgató volt ugyanis az ötletadó, míg a Jack’s márkanévvel Jack Cohen cégalapítóra emlékeztek, aki 1924-ben nyitotta mg az első Tescót. Az általa hirdetett „vegyél sokat és add el olcsón” mottó azóta kikopott a Tesco mindennapi gyakorlatából, azt német diszkontláncok tették magukévá, villámrajtot véve a brit kiskereskedelmi piacon.

Spártai külső, árutól roskadozó polcok, csúcstechnológia és alacsony árak várták a Jack's első vásárlóit a 2018. októberi nyitás napján, Chatterisben Fotó: AFP

Cambridgeshire megye 9 ezer lakosú települése, Chatteris volt a kiinduló pont, itt nyílt meg 2018 szeptemberében az első Jack’s egység. Lewis akkor elmondta, hogy a következő fél évben 10-15 egységet adnak át, közülük többet meglévő Tesco Metro üzleteik átalakításával hoznak létre, de lesznek meglévő hipermarketeik közelében is Jack’sek, illetve szűz területek meghódítására is készülnek. A termékkört Lewis akkori ígérete szerint a kiváló minőség, a lehető legalacsonyabb ár és helyi élelmiszerek jellemzik, utóbbiak 80 százalékát Nagy-Britanniában állítják elő. A diszkontok polcaira kerülő 2600 termékből 1800 sajátmárkás lesz, legtöbbjük a Jack’s nevét viseli majd.

A piac azonban nem igazolta vissza a Tesco optimizmusát, így most mindössze 13 Jack’s sorsát kellett megpecsételniük.

Közülük hatot szupermarketté alakítanak át, a többit bezárják. Még az is elképzelhető, hogy egyszer oda is a németek költöznek majd be. Az üzlet nélkül maradt dolgozóknak más egységeiknél kínálnak állást.

Ágazati szakértők szerint nem az alapelképzeléssel volt a gond, hanem a csigalassúságú terjeszkedési tempóval.

A németek ugyanis eközben tucatszám bővítették a hálózatukat, elérve azt a méretgazdaságosságot, ahonnan már bátrabban lehet offenzívát indítani az árversenyben, kiszorítva onnan a gyengébben teljesítő szereplőket.

A hazai termékek aránya elérte a 80 százalékot a nemzeti diszkontban Fotó: AFP

Jason Tarry, a Tesco brit piacért felelős vezetője elismerte a kudarcot, amiből sokat tanultak és ezután arra fókuszálnak majd amiben amúgy is meghatározó tényezőnek számítanak a piacon. A Jack’s emlékét azonban megőrzik, az e márkanéven forgalmazott termékeik a hagyományos Tescókban folytatják pályafutásukat. Tarry még egy költségcsökkentő lépést is bejelentett, a cég újabb 317 egységében számolja fel a meleg delikátesz termékeket kínáló, valamint a húsos, zöldséges kiszolgáló pultokat, csökkentve az élőmunka-igényt és a költségeket.