Kevés az esélye annak, hogy Oroszország és a Nyugat vagy az Egyesült Államok között fegyveres konfliktus robbanjon ki, a szankcióknak azonban súlyos hatásuk lehet, ha például lekapcsolják az orosz bankokat a pénzügyi rendszerről – mondta a VG podcastjában Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzlegátágank vezetője.

A piacokon tapasztalható volatilitásért ugyanakkor az orosz-ukrán konfliktus csak részben okolható, a fő ok – főleg a tengerentúli parketteken – a magas infláció okozta monetáris bizonytalanság – tette hozzá a szakértő.

A magyar piacon a blue chipekben jelentős felértékelődési potenciált lát a szakértő, példa erre a Mol remek gyorsjelentése is. Le Phong Hai Thanh arra számít, hogy az olajtársaság emeli osztalékát, annak ellenére is, hogy a gazai vállalatok nem a gáláns osztalékukról híresek.

A szakértő kiugró eredményeket vár a gyorsjelentését március elején közlő OTP-től is, a három éve halmozódó osztalék összege 700 forint körül alakulhat, ezzel számolva a szakértő a bank célárát nagyjából 21 ezer forintra teszi. Ráadásul a 2022-es év is rekordot hozhat a magyar bank számára.

A Richter esetében a Concorde szakértői is csak keresik a választ arra, hogy miért nem emelkedik érdemben az árfolyam, noha az egyik ok itt is az orosz-ukrán konfliktus, hiszen a bár az összbevétel alig 13 százaléka származik innen, viszont a működési eredményben a magasabb marzsok miatt jelentős a súlya a piacnak.

Azért is érthetetlen a nagy diszkont, hiszen csak a Vraylar – az engedélyeztetés alatt álló harmadik indikációval számolva – nagyjából 8 ezer forintot ér papíronként.

A Telekom árfolyamának az elmúlt időszakban látott növekedése egyértelműen azzal magyarázható, hogy a befektetők ismét elkezdtek bízni abban, hogy a távközlési cég menedzsmentje növeli az osztalékot. Erre egyébként a várhatóan jó eredmény is indokot szolgáltatna.

Egy képzeletbeli portfólióban a Concorde vezető elemzője a Richter és az OTP részvényeit súlyozná felül, hangsúlyozva, hogy előreláthatóan az idei év a bankszektoré lesz.

Le Phuong Hai Thanh szerint 2021 a részvénypiacok éve volt, idén az érett szakaszba lépünk, azaz mindenki kezd visszavenni a fiatalos lendületéből, és az értékalapú részvények felé fordult a piac. Az év második felére vonatkozó forgatókönyvet a kamatemelések írják majd.