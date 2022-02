Az eszkalálódó orosz-ukrán konfliktus kedden újabb lendületet adott a hosszú hetek óta töretlen olajáremelkedésnek. A Kreml által „békefenntartóknak” nevezett orosz csapatok kelet-ukrajnai benyomulása, valamint Vlagyimir Putyin hétfő este aláírt, a szakadár köztársaságokat függetlenként elismerő elnöki rendelete hét és fél éves csúcsra lökte a nyersanyag árát.

Az északi-tengeri típusú Brent kedd délelőtt újabb négy százalékkal drágult, néhány centre megközelítve ezzel a lélektani, hordónkénti 100 dolláros szintet. A másik meghatározó kőolajfajta, a WTI jegyzése ezzel párhuzamosan bő öt százalékkal, 95,8 dollárra erősödött. A Brent legutóbb 2014 szeptemberében járt 100 dollár felett, most azonban a kelet-európai katonai válság további éleződése esetén akár rövid időn belül áttörheti a kulcsszintet is az energiahordozó.

Fotó: Shutterstock

A Goldman Sachs legfrissebb, a katonai konfliktus lehetséges piaci hatásait részletező elemzése alapján akár további 13 százalékot is ralizhat az olaj a hét eleji szintről, vagyis nem csak a 100-as, hanem a 110 dolláros szintet is áttörheti a kurzus a legrosszabb forgatókönyv alapján.

Oroszországot a várható szankciók sem fogják megakadályozni abban, hogy kőolajat és földgázt termeljen, illetve exportáljon, a világ viszont minden más eszközzel nehezíteni fogja az exportot és a beruházásokat

– véli Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. iparági elemzője. A szakértő szerint emiatt hordónként 5-10 dollár felár épülhet be a kőolaj, illetve megawattóránként 20-40 euró az európai gázárakba, ezzel pedig megerősítést nyerhet az a tézis, hogy az évtized közepéig velünk maradnak a magas szénhidrogénárak.

A Moody’s Analytics szerint a geopolitikai feszültségek idén már hordónként 10-15 dollárral járulhattak hozzá az energiahordozó drágulásához, így a konfliktus további éleződése, és az oroszországi olaj- és gázellátást érintő esetleges ellátási zavarok továbbra is felfelé nyomhatják az árakat. A befektetési bankok körében is egyre általánosabb a három számjegyű olajárvárakozás, a Goldman mellett a Bank of America, a JPMorgan és a Morgan Stanley is már idén e fölötti jegyzéssel számol, néhány elemző pedig ennél lényegesen magasabb, akár 150 dollárig felszökő jegyzést is elképzelhetőnek tart.

„Geopolitikai félelmekkel fűszerezett hevület és idegesség jeleit látjuk az energiapiacon, az uralkodó hangulatot tekintve az olajárak rövid távon nagy valószínűséggel három számjegyre emelkednek” – hangsúlyozta a Reutersnek Norbert Rücker, a Julius Baer svájci privátbank elemzője.

A Brent idén már több mint negyedével, az elmúlt 12 hónap során pedig közel 90 százalékkal drágult, ennek azonban az orosz-ukrán helyzet mellett egyéb, fundamentális okai is vannak. A járványügyi korlátozások enyhítésével párhuzamosan erősödő kereslet mellett ugyanis a kőolaj-exportáló országok és szövetségeseik (OPEC+) kihozatala továbbra sem éri el a megállapodásban rögzített termelési szintet, a piac így továbbra is meglehetősen feszített az igényekhez képest szűkös kínálat miatt.