A koronavírus-járvány kezdetén, alig két éve az olajárak még a negatív tartományt is megjárták, amire nem nagyon volt korábban példa. 2021-re azonban alapvetően változott a helyzet és ez az olajcégek eredményein is meglátszott. Ennek köszönhetően Bernard Looney a 2021-es évre 4,5 millió fontos fizetést vihetett haza – írja a The Guardian.

Az orosz Rosznyeftyben birtokolt részesedésétől megválni szándékozó vállalat 2021-ben 8 éve nem látott eredményeket ért el 12,8 milliárd dolláros nyereségével, szemben az egy évvel korábban termelt 5,7 milliárdos veszteséggel.

Fotó: - / AFP

Looney így 2,4 millió fontos bónusznak és 142 ezres fizetésemelésnek is örülhetett az évben, míg 2020-ban a veszteség miatt nem kapott jutalmat vállalatvezetői teljesítményéért. Noha az idei évben az olajárak tovább száguldanak, a cég valószínűleg könyvelésében a Rosznyeftben meglévő részesedését 25 milliárd dollárról nullára írja, már az értékesítést megelőzően. Az eladást a kialakult helyzet miatt nem igazán tolongó érdeklődők sem könnyítik meg.

A BP-vezér egyébként a Rosznyefty igazgatótanácsának is tagja volt a részesedés miatt, egy társával párhuzamosan, ám azóta erről a pozíciójukról mind a ketten lemondtak. Az orosz céggel az együttműködést azonban nem Looney kezdte meg, a 2013-as üzletet még elődje, Bob Dudley kötötte meg.