Részvényenként 163 forint osztalék kifizetésére tett javaslatot az ANY Biztonsági Nyomda vezetése kedden, ami az aktuális árfolyam alapján 10,4 százalékos osztalékhozamot jelent a befektetőknek.

Tavaly még csupán 83 forintot utalt a részvényeseknek a nyomdatársaság, a keddi tőzsdezárás után közzétett tavalyi eredményszámok alapján azonban indokolható a jóval bőkezűbb idei kifizetés. A társaság ugyanis minden főbb eredménysoron lényegesen javuló eredményt jelentett a 2020-as, pandémia miatt alacsony bázishoz képest.

A nyomdatársaság árbevétele közel másfélszeresére, 40,7 milliárd forintra bővült.

Az exportpiacokon 22 százalékos volt a növekedés – 14,3 milliárd forint érkezett külföldről –, az export súlya viszont ezzel együtt is 42,5-ről 35 százalékra mérséklődött.

Az adózás, kamatok, értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) bő kétszeresére, 6,67 milliárd forintra ugrott, amihez az egy évvel korábbinál közel két és félszer magasabb, csaknem öt milliárd forintos üzemi eredmény társult.

Az ANY adózott nyeresége ennél is dinamikusabban, bő négy és félszeresére hízott, a 3,6 milliárdos eredmény részvényenként 251 forintot jelent.

A profitot félmilliárd forinttal növelte a bolgár leányvállalat, a Direct Services ötven százalékos tulajdonrészének tavaly júliusi értékesítése.

A stratégiai üzletágak közül a biztonsági termékek, megoldások forgalma másfélszeresére, 10,6 milliárd forintra emelkedett, míg a nyomtatványgyártó szegmensből öt százalékkal magasabb, 10,9 milliárd forint bevétel származott. A növekedés fő motorja azonban a kártyagyártás és megszemélyesítés volt, melynek forgalma – a Covid védettségi igazolványrendeléseknek is köszönhetően – duplázódott, és 16,2 milliárd forinttal növelte a csoport forgalmát. Ez a három stratégiai termékszegmens adta az összbevétel 93 százalékát. A hagyományos nyomdatermékek és egyéb bevételek további három milliárd forinttal támogatta az eredményt.

A rendkívüli teljesítmény mögött a Nyomda és leányvállalatainak kiváló munkatársai állnak. A növekedés főbb faktorai: a járvány miatt elmaradt okmány megrendelések visszatérése, a védettségi igazolványok gyártása, a komoly előkészítések eredményeként, magas hozzáadott értékű export projektek és a bolgár leányvállalatunk 50 százalékos tulajdoni hányadának értékesítése

– mondta el a jelentés kapcsán Zsámboki Gábor vezérigazgató.

Az idei kilátások is biztatóak. Egyfelől az ANY szállíthatja a tavaszi országgyűlési választásokhoz és az azzal egy időben tartandó népszavazáshoz szükséges nyomtatványokat is, amely a tavaly év végén a Nemzeti Választási Irodával megkötött keretszerződés alapján 1,88 milliárd forinttal növelheti a bevételeket. A vállalat múlt héten újabb kilenc évvel meghosszabbította a hazai okmányok gyártására és megszemélyesítésére vonatkozó keretszerződését is, így a Pénzjegynyomda és az ANY konzorciuma 115 milliárd forint értékhatárig gyárthatja a magyar útleveleket, személyi igazolványokat, lakcímkártyákat és hasonló dokumentumokat az évtized végéig.