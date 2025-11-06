Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,409.18 -0.07% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,312.53 +0.9% BUX107,409.18 -0.07% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,500 +0.06% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,312.53 +0.9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
Orbán Viktor
Wizz Air
Hernádi Zsolt

Újabb részletek derültek ki arról, hogy kik kísérik el Orbán Viktort Amerikába a Wizz Air különgépén

A kormányfőt a kabinet számos tagja mellett üzletemberek és médiaszemélyiségek is elkísérik. Orbán Viktor közzétette a delegációról készült képet.
VG
2025.11.06, 11:03
Frissítve: 2025.11.06, 11:17

Csoportképet tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök az Amerikába induló magyar delegációról a Facebook-oldalán, így újabb személyeket ismerhetünk fel a küldöttség tagjai közül.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ők kísérik el Orbán Viktort

Azt, hogy a Wizz Air különgépén a kormányfőt elkíséri Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vagy épp Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, eddig is lehetett tudni, de a csoportképen felismerhető Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is, s a gépen helyett kapott a Richter élén álló Orbán Gábor is.

A Wizz Air járatán utazik Vitályos Eszter kormányszóvivő és több jobboldali médiaszemélyiség is, köztük Deák Dániel és a Mandiner újságírója, Kohán Mátyás. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója ugyancsak a repülőgépen van, ahogy Máté János a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár is, míg az Alapjogokért Központot Szánthó Miklós főigazgató, Törcsi Péter operatív igazgató képviseli.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu