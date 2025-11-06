Újabb részletek derültek ki arról, hogy kik kísérik el Orbán Viktort Amerikába a Wizz Air különgépén

Csoportképet tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök az Amerikába induló magyar delegációról a Facebook-oldalán, így újabb személyeket ismerhetünk fel a küldöttség tagjai közül.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ők kísérik el Orbán Viktort

Azt, hogy a Wizz Air különgépén a kormányfőt elkíséri Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója vagy épp Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, eddig is lehetett tudni, de a csoportképen felismerhető Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és a Mol vezérigazgatója, Hernádi Zsolt is, s a gépen helyett kapott a Richter élén álló Orbán Gábor is.

A Wizz Air járatán utazik Vitályos Eszter kormányszóvivő és több jobboldali médiaszemélyiség is, köztük Deák Dániel és a Mandiner újságírója, Kohán Mátyás. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója ugyancsak a repülőgépen van, ahogy Máté János a miniszterelnöki programirodát vezető államtitkár is, míg az Alapjogokért Központot Szánthó Miklós főigazgató, Törcsi Péter operatív igazgató képviseli.