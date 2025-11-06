Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,424.53 -0.05% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,312.72 +0.91% BUX107,424.53 -0.05% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,312.72 +0.91%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drónzáport
dróncsapás
Ukrajna

Kemény csapást mért az orosz hadsereg Ukrajnára – drónzáport zúdítottak a nyakukba

Ukrán légierő: több mint 130 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg.
Andor Attila
2025.11.06, 11:32
Frissítve: 2025.11.06, 11:57

Az orosz hadsereg 135 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, sokan megsebesültek, és károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

orosz-ukrán háború Oroszország, Ukrajna
Drónzáport zúdítottak Ukrajnára / Fotó: Jose Colon / AFP

A légierő parancsnokságának csütörtöki Telegram-jelentése szerint

a légvédelem 108 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 13 helyszínen 27 drón célba talált.

Nyolc civil sebesült meg ellenséges dróncsapásokban Dnyipropetrovszk megyében – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető arról számolt be, hogy a tömeges dróntámadás következtében Kamjanszke városában több helyen felcsaptak a lángok. Egy négyszintes épület egyik lépcsőháza részben megsemmisült, a tető és a födém megrongálódott. Károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben, valamint a helyi közlekedési vállalat telephelyén.

A Petropavlovszkij kistérséget is dróncsapás érte, ott egy közüzemi vállalat épülete gyulladt ki. A Nyikopoli járásban lakóházakban keletkeztek károk, és egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

Az ellenség megtámadta a vasúti infrastruktúrát Harkiv, Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyékben

– közölte Olekszij Kuleba helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter. Az Ukrzaljicnicja állami vasúttársaság hivatalos közleménye szerint a támadásokban senki sem sebesült meg, de az orosz csapások miatt az Ukrajna keleti régióiban közlekedő vonatok módosított útvonalakon közlekednek, emiatt késésekre lehet számítani.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12305 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.