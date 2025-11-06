Így zárta a negyedévet a Henkel, a Persil és Schwarzkopf gyártója

A Henkel német háztartás-vegyipari és kozmetikai konszern csökkenő bevételről számolt be csütörtökön közzétett harmadik negyedéves pénzügyi jelentésében.

Csökkent a Henkel bevétele a harmadik negyedévben / Fotó: T. Schneider / Shutterstock

A Henkel harmadik negyedéves bevétele éves összehasonlításban 6,3 százalékkal, 5,147 milliárd euróra csökkent. Ugyanakkor a bevétel organikusan számítva (árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztítva) 1,4 százalékkal emelkedett.

A harmadik negyedévben az organikus bevételnövekedés a 0,1 százalékos árcsökkenés és az értékesítési volumen 1,5 százalékos bővülésének eredménye volt.

Organikusan a Henkel 0,4 százalékos éves szintű értékesítési növekedést ért el az idei év első kilenc hónapjában a 0,9 százalékos áremelésnek köszönhetően, ugyanakkor az értékesítési mennyiség 0,4 százalékkal zsugorodott – áll a vállalat jelentésében.

A Henkel a 2025-ös pénzügyi évre 1-2 százalékos organikus árbevétel-növekedést, valamint 14,5-15,5 százalékos korrigált bevételarányos jövedelmezőséget vár.

A Henkel portfóliójába tartozik egyebek mellett a Persil, Fa, Silan, Syoss, valamint a Schwarzkopf márka.