Így zárta a negyedévet a Henkel, a Persil és Schwarzkopf gyártója
A Henkel német háztartás-vegyipari és kozmetikai konszern csökkenő bevételről számolt be csütörtökön közzétett harmadik negyedéves pénzügyi jelentésében.
A Henkel harmadik negyedéves bevétele éves összehasonlításban 6,3 százalékkal, 5,147 milliárd euróra csökkent. Ugyanakkor a bevétel organikusan számítva (árfolyam-ingadozásoktól és vállalati akvizíciós hatásoktól megtisztítva) 1,4 százalékkal emelkedett.
A harmadik negyedévben az organikus bevételnövekedés a 0,1 százalékos árcsökkenés és az értékesítési volumen 1,5 százalékos bővülésének eredménye volt.
Organikusan a Henkel 0,4 százalékos éves szintű értékesítési növekedést ért el az idei év első kilenc hónapjában a 0,9 százalékos áremelésnek köszönhetően, ugyanakkor az értékesítési mennyiség 0,4 százalékkal zsugorodott – áll a vállalat jelentésében.
A Henkel a 2025-ös pénzügyi évre 1-2 százalékos organikus árbevétel-növekedést, valamint 14,5-15,5 százalékos korrigált bevételarányos jövedelmezőséget vár.
A Henkel portfóliójába tartozik egyebek mellett a Persil, Fa, Silan, Syoss, valamint a Schwarzkopf márka.
Ne is keresse! Örökre eltűnt egy legendás termék a boltokból
A Henkel megerősítette, hogy a szappant a továbbiakban nem gyártják és nem is értékesítik. A gyártó már az év elején eladta a szappan utolsó megmaradt készletét, most pedig már a drogériák és a webáruházak polcairól is kezdenek kifogyni a még készleten lévő termékek. A Fa márkájú szappant sok fogyasztó gyerekkora óta használta, hiszen már 1954 óta forgalmazták a terméket. A Henkel vállalat közel hét évtized után beszüntette a népszerű higiéniai termék gyártását.