Váratlan bejelentést tett a kormányzat, leállnak az állami informatikai rendszerek: elérhetetlenné válik a DÁP-alkalmazás, nem fogadnak a kormányhivatalok – így érinti az e-recepteket

Az állami informatikai háttérrendszerekben 2025. november 7-én, pénteken 15 óra és 2025. november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek – közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A DÁP sem lesz elérhető a karbantartás alatt / Fotó: Csikiphoto / Shutterstock

A munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások (Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ)) időszakosan nem lesznek elérhetők. Az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani.

A tárca hangsúlyozza, hogy a szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért. A karbantartás miatt 2025. november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban.

A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán. Az ügyfélkiszolgálás tervezetten 2025. november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik.