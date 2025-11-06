Deviza
EUR/HUF386.55 -0.08% USD/HUF335.8 -0.2% GBP/HUF439.37 +0.04% CHF/HUF414.94 -0.12% PLN/HUF90.83 -0.09% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BUX107,424.53 -0.05% MTELEKOM1,780 +1.01% MOL2,906 +0.55% OTP32,510 +0.09% RICHTER10,100 -1.68% OPUS545 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,420 -2.95% BUMIX10,229.25 +0.1% CETOP3,665.99 +0.09% CETOP NTR2,313.09 +0.93%
Árfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tartósan erősödik a forint, semmi jele a rali kifulladásának - nagyot kaszáltak a kötvényesek a régiós devizákon

Jól járt, aki bízott a régiós devizákban. A forintban, a zlotyban és a cseh koronában jegyzett államkötvények tulajdonosai is hatalmasat kaszáltak, ráadásul a hegymenet még távolról sem ért véget.
Murányi Ernő
2025.11.06, 11:42
Frissítve: 2025.11.06, 11:54

Stabilan tartja állásait a magyar fizetőeszköz. Az euró árfolyama csütörtök délelőtt 386,6 forint körül ingadozik.

forint
A forint, a korona és a zloty is tartósan erősödik / Fotó: sommart sombutwanitkul / Shutterstcok

Hazai pénznemünk eközben markánsan erősödik a dollár ellenében. A szerdai záró árfolyamhoz mérten 0,25 százalékot veszített a zöldhasú, jelenleg 335,8 forintnál jár a bankközi devizapiacon. 

A KSH első becslése szerint az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal nőtt.

Az euró újra felülkerekedett a dolláron, fut a forint szekere is

A háttérben a dollár az euró ellenében is lefelé tart, a keresztárfolyam egészen 1,1515 dollárig jutott.

Némileg javult októberben az amerikai munkaerőpiac helyzete, az ADP felmérése szerint 42 ezerrel emelkedett a magánszektorban foglalkoztatottak száma 

– írja az MBH Bank. 

Ez meghaladja a várakozásokat, és kéthavi visszaesés után végre ismét pozitív számot láthattunk. Az ISM szolgáltatóipari indexe 52,4 pontra emelkedett, így a vártnál majdnem 2 ponttal lett jobb a mutató. Az euró-dollár árfolyam szerda reggel 1,1485 körül mozgott, végül 1,1490-nél zárta a napot. Innen indult tehát az euró délelőtti ralija.

Az amerikai dollár szerdán a kedvező makrogazdasági adatok közzététele után erősödött, ám később visszafordult a trend, mivel a Wall Street főbb részvényindexei is felfelé indultak, a befektetők pedig a kockázatosabb eszközök bűvöletébe kerültek. 

A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 63 százalékos valószínűséggel árazzák be a Fed decemberi 25 bázispontos kamatcsökkentését.

Ha a döntéshozók a kedvező adatokra hivatkozva utalnak rá, hogy a következő hónapban nem lesz szükség újabb kamatcsökkentésre, a dollár újra erősödhet. Az eurónak áll a zászló viszont abban az esetben, ha a Fed nyílt piaci bizottságának tagjai nyitva hagyják az ajtót a decemberi monetáris lazítás előtt.

Nagyot kaszáltak a kötvényesek a régiós devizákon

  •  A forint, 
  • a cseh korona 
  • és a lengyel zloty 

idén bőségesen megjutalmazta a kötvényeseket, dollárban 17–23 százalék közötti hozamot termelve a helyi valutában denominált állampapírok tulajdonosainak, mivel a három ország központi bankjai kamatpolitikájukkal az infláció elleni küzdelemre összpontosítanak – írja a Bloomberg.
A feltörekvő devizapiacokat követő elemzők többsége ráadásul arra számít, hogy a rali folytatódik, hiszen Kelet-Közép-Európában továbbra is csínján bánnak a kamatokkal. Ezt a nézetet vallja Kiss Péter, az Amundi Investment Fund Management budapesti portfóliókezelési vezetője is:

Ez az erő a magas kamatok következtében továbbra is velünk marad.

Annak dacára, hogy Lengyelország a héten kamatot csökkentett, a legtöbb elemző szerint a lazítási ciklus innentől ott is kifullad, mivel a kamatok már csak mintegy 1,5 százalékponttal haladják meg az éves infláció mértékét.

A cseh jegybank eközben szinte biztosra vehetően zsinórban negyedik kamatdöntő ülésén sem vág, az MNB pedig több mint egy éve tartja változatlanul a kamatokat, ha kell, a kormányzati nyomásnak is ellentartva.

Összességében az elemzők szerint túl korai lenne még a rali végét jelezni.

A francia BNP Paribas szerint is kedvezők a régiós devizák kilátásai. A Commerzbank legújabb elemzése szerint pedig a feltörekvő piacok devizái ahhoz is jó erőben vannak, hogy még a dollár mérsékelt erősödésének is ellenálljanak, 

ami különösen igaz a 6,5 százalékos kamatlábbal támogatott forintra.

