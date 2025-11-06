Deviza
Brutális járvány terjed Szlovákiában, a magyarlakta rész érintett leginkább, elkeserítő a helyzet

Egy hónap alatt megduplázódott a fertőzési gócok száma a Komáromi járásban.
Andor Attila
2025.11.06, 12:29
Frissítve: 2025.11.06, 12:46

A sárgaságjárvány egyre több települést érint, a térségben már 434 beteget tartanak nyilván. A hatóságok nem javasolják a tömegrendezvényeket, és szigorították a higiéniai ellenőrzéseket – írja a Kemma.

Smiling,Girl,Puts,Face,Mask,Off,Her,Nose,So,That őszi járványszezon
Brutálisan terjed a vírus Szlovákiában / Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

A szlovák egészségügyi hatóságok szerint a vírusosmájgyulladás-járvány fokozódik, 

az elmúlt hetekben több aktív gócpont is kialakult, és a fertőzések száma gyors ütemben növekszik. 

A közegészségügyi hivatalok járványügyi vizsgálatokat, fertőtlenítéseket és megelőző intézkedéseket rendeltek el.

A vírusos hepatitis A miatt több településen karantént rendeltek el, valamint kötelező védőoltást írtak elő a fertőzöttekkel kapcsolatba kerülő személyek számára. A regionális hivatal több mint 2100 személyt helyezett orvosi megfigyelés alá.

Egyes városokban és falvakban a hatóságok nem ajánlják tömeges rendezvények megtartását, amíg a helyzet nem javul. Emellett rendszeresen ellenőrzik a vízminőséget, fertőtlenítik az artézi kutakat, valamint tájékoztató kampányokat folytatnak. A lakosságot arra kérik, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a kézmosásra és a személyes higiéniára.

A gyors terjedést jól mutatja, hogy a Komáromi járásban nyolc aktív hepatitis A-járványgócot tartanak nyilván. Ez jelentős növekedés, hiszen egy hónappal ezelőtt még csak három gócpont volt aktív a térségben.

A Nagyszombati Regionális Közegészségügyi Hivatal adatai szerint a megye területén 259 hepatitis A-fertőzést regisztráltak 2025 eleje óta – ez háromszorosa a tavalyi esetszámnak.

A legtöbb beteget a Dunaszerdahelyi (100) és a Galántai (78) járásból jelentették. A többi járásban – Szakolca, Nagyszombat, Szenice, Galgóc és Pöstyén – elszórtan fordultak elő esetek.

A hatóságok karanténintézkedéseket vezettek be, az érintett személyeket orvosi megfigyelés alatt tartják, és a járványügyi kockázatnak megfelelő fertőtlenítéseket végeznek az iskolákban és munkahelyeken is.

A sárgaság a hepatitis A vírus okozta vírusos májgyulladás, amely emberről emberre terjed, leggyakrabban szennyezett kéz, étel vagy víz útján.

A megelőzés kulcsa a higiénia

A közegészségügyi hivatalok hangsúlyozzák, hogy a megelőzés legfontosabb eszköze a rendszeres és alapos kézmosás, a fertőtlenítés, valamint a védőoltás. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek a személyes higiénére, és a legkisebb tünetek esetén azonnal forduljanak orvoshoz, hiszen a sárgaság időben felismerve jól kezelhető, és a terjedése is megállítható.
 

