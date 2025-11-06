Deviza
Erre pezsgőt bonthatunk: uniós oltalom alá került egy kedvelt magyar pezsgő

Az Európai Bizottság döntése nyomán az etyeki pezsgő bekerült az oltalom alatt álló eredetmegjelölések (OEM) nyilvántartásába. Ezzel az etyeki pezsgő a kontinens egyik kiemelkedő bor- és pezsgőtermékévé vált.
VG/MTI
2025.11.06, 11:09
Frissítve: 2025.11.06, 11:15

Az Európai Bizottság (EB) szerdai jóváhagyása az etyeki pezsgő név használatára az Etyek település környékéről származó szőlőből előállított pezsgőre vonatkozik – adta hírül az Origo.

pezsgő, etyeki pezsgő
Uniós oltalom alá került az etyeki pezsgő / Fotó: Victor Prilepa / Shutterstock

Az etyeki pezsgő ízvilágát alakító tényezők

A földrajzi terület jellemzői, a folyamatos széljárás, a talaj mészköves alapkőzete, az alacsony hőmérséklet és a párás levegő biztosítják a friss, citrusos jellegű, gyümölcsös ízt, valamint a gerincet adó savtartalmat. A pezsgő jelentős érlelési potenciállal rendelkezik. 

Az állandósult folyamatos széljárás segít a levélzet szárazságának fenntartásában, miközben véd a penészedéstől és a betegségektől. A mészköves talaj különösen kedvező az első osztályú szőlő növekedéséhez, mivel a mészkő kiváló vízháztartási és tápanyagvezető képességgel rendelkezik, ami hozzájárul a termés összetettségéhez.

Az alacsony hőmérséklet és a párás levegő szintén kulcsfontosságú, mert ezek adják a pezsgő frissességét és gyümölcsös aromáját. A kézi szüret és a precíz feldolgozás biztosítják, hogy a szőlőben megőrződjön a kívánt savtartalom és aromakészlet, ami nélkülözhetetlen a kiváló minőségű pezsgő alapjának.

Az idősebb pezsgőkre jellemzőek a kekszes, kenyérhéjas jegyek, melyeket bársonyos buborékok és harmonikus savak egészítenek ki, hosszú lecsengéssel – írja az uniós oltalom alá való helyezésről kiadott közlemény.

Az etyeki pezsgő megjelölés ezzel bekerült a már több mint 3679 védett megnevezést tartalmazó eAmbrosia uniós adatbázisba.

Az unió élelmiszer-minőségjelző rendszerében – az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (angolul: protected designations of origin, PDO) mellett, amelyet mostantól az etyeki pezsgő is élvez – az oltalom alatt álló földrajzi jelzés (angolul: protected geographical indications, PGI) az egyik legfontosabb kategória.

Ennek az elismerésnek köszönhetően hatalmas lehetőségek nyílhatnak meg nem csak az etyeki pezsgő, de más hazai bor- és pezsgőtermékek előtt is – erről itt olvashat bővebben.

 

