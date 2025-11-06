Jó hír az osztalékvadászoknak: évek óta duplán fizet, ráadásul euróban
Két százalékot pattant a mai halovány piacon a GSPark. Népszerűek a SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papírok a pesti parketten, pláne, ha euróban fizetnek. Nem véletlen, hogy harmadik éve nem árazódik ki az osztalék a részvényből.
Évek óta duplán fizet
Még a BÉT-nyertesek listáján is feltűnt ma a részvény. Ám ennél is érdekesebb, hogy május 20-án részvényenként 71 centet fizetett a SZIT-társaság, s az osztalék azóta sem árazódott ki. Sőt, már a tavaly májusi 70 centes és a tavalyelőtti 201 forintos osztalék sem tudott kiárazódni.
Stabil növekedési pálya rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon.
Miközben a hagyományos osztalékralik jellemzően a fordulónapot megelőző hetekben bontakoznak ki, s jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ez a remegő kezű kisbefektetőknek is jó lehetőséget kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.
- Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve a gyors pénzt.
- Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályát.
- Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt abban bízva, az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást.
Ezzel szemben, a GSPark évek óta duplán fizet, hiszen 2023 óta egyszer sem árazódott ki az osztalék.
Már elérte a célárat
A cég állapotáról a féléves jelentés alapján formálhatunk képet. Az idei első fél év pro forma nettó eredménye 3,88 millió euró volt, ami ugyan majdnem 400 ezer euróval elmaradt az előző év hasonló időszakától, de a különbség elsősorban az előző évet érintő egyszeri tételek következménye. A Graphisoft Park kihasználtsága azonban továbbra is stabil, a fél év végén 95 százalék volt, jelentősen meghaladva a budapesti irodapiac jelenleg 87 százalékos átlagát.
A Wood 13 eurós célárral vételi ajánláson tartja a részvényt.
A piaci árral megegyező célár nem igazán ösztönző, annál izgalmasabb az eurós osztalék.
SZIT-papír lévén ugyanis stabil osztalékfizetést remélhetnek a befektetők. És a várakozásaikat alátámasztja a nyári profitvárakozás. Az ingatlanos társaság a korábban becsült 7 millió euró pro forma eredmény helyett mintegy 18 millió euró pro forma eredményt vár az idei évre. A Graphisoft Park profitját leánycégének értékesítése dobja meg idén.
Osztalékvadászokat vonzanak a SZIT-papírok
Tegnap a Shopper Park Plus lepte meg a piacot egy SPO-val. A szintén SZIT-társaság másodlagos nyilvános részvénykibocsátást (Secondary Public Offering) tervez, nyolcmillió új törzs részvény forgalomba hozatalával. A tranzakció az idei utolsó negyedévében valósulhat meg. Az euróban 7 százalékos hozamot mutató papír az osztalékvadászok kedvence lehet. Ezeknek a részvényeknek az osztalékhozama simán veri az eurós államkötvényeket.