Jó hír az osztalékvadászoknak: évek óta duplán fizet, ráadásul euróban

Két százalékot pattant a mai halovány piacon a GSPark. Népszerűek a SZIT- (szabályozott ingatlanbefektetési társaság) papírok a pesti parketten, pláne, ha euróban fizetnek. Nem véletlen, hogy harmadik éve nem árazódik ki az osztalék a részvényből.

Izgalmasak az eurós SZIT-papírok / Fotó: Graphisoft Park

Évek óta duplán fizet

Még a BÉT-nyertesek listáján is feltűnt ma a részvény. Ám ennél is érdekesebb, hogy május 20-án részvényenként 71 centet fizetett a SZIT-társaság, s az osztalék azóta sem árazódott ki. Sőt, már a tavaly májusi 70 centes és a tavalyelőtti 201 forintos osztalék sem tudott kiárazódni.

Stabil növekedési pálya rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon.

Miközben a hagyományos osztalékralik jellemzően a fordulónapot megelőző hetekben bontakoznak ki, s jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ez a remegő kezű kisbefektetőknek is jó lehetőséget kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.

Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve a gyors pénzt.

Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályát.

Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt abban bízva, az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást.

Ezzel szemben, a GSPark évek óta duplán fizet, hiszen 2023 óta egyszer sem árazódott ki az osztalék.