A tavasz megérkezte a közgyűlések és az osztalékkifizetések időszakát is elhozza a részvénypiacokon. Európában a legtöbb részvénytársaság április és május során tartja éves közgyűlését, amely jóváhagyja az osztalékjavaslatokat, így az osztalékok kifizetésére tipikusan májustól kezdve kerül sor. Ráadásul a koronavírus-járvány elmúltával ismét a szokásos mederben, személyes jelenlét mellett tarthatók meg a közgyűlések.

Fotó: Shutterstock

Az osztalékra ácsingózó befektetők már dörzsölhetik a markukat, ugyanis a magyar piacon és Európában is láthatunk tetemes osztalékhozammal forgó társaságokat, elsőre meglepőnek tűnő cégektől, szokatlan szektoroktól.

Hagyományosan a telekommunikációs cégek és a közműszektor számít jó osztalékfizetőnek, hiszen eredményük nagy részét kifizethetik osztalékként, mivel nincs már szükség nagyobb befektetésekre ezeken az érett piacokon. Ám érdekesség, hogy ezek a cégek idén csak a középmezőnyt foglalhatják el. Az osztalékok stabilitásával nincs gond, de vannak cégek, amelyek sokkal nagyobb osztalékhozammal kecsegtetnek.

A magyar piacon ki kell emelni a Molt mint kiugró osztalékfizetőt: a százforintos osztalék mellé – rendkívüli osztalékként – további kétszáz forintot is kifizet. Ez az együtt már háromszáz forintos tétel a jelenlegi árfolyam mellett 10 százalék fölötti osztalékhozam. Németországban is szokatlan cégek állnak az élen. A Mercedes-Benz 7,9, a BMW 7,4, a Covestro 7,3, a BASF pedig 6,5 százalékos osztalékhozamon forog, így ezek a legjobb osztalékfizetők a frankfurti DAX indexet alkotó tőzsdecégek mezőnyében.

S hogy a magas osztalékon felül mi lehet még közös az élen álló iparcégekben? Egyrészt erős eredményt értek el a 2021-es évben, bár a piaci környezet nem volt éppen előnyös a számukra. Ez kellő alapot ad egy jó osztalékhoz, de önmagában még nem elég a magas osztalékhozamhoz. A másik kulcs a rendkívül alacsony értékeltség. A BASF-től eltekintve 5–6 közötti előretekintő P/E értékeltségen forognak, de a BASF 9-es értéke is inkább visszafogottnak számít a részvénypiacon. Ezzel meg is fejtettük a magas osztalékhozam titkát, amely nem más, mint a jó eredmény és az alacsony értékeltség párosa, magas osztalékkifizetési hányadra nem is feltétlenül van hozzá szükség.