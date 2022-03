Az Ukrajnában zajló háború mérsékelte a Fed agresszív kamatemelésre vonatkozó kilátásokat az Egyesült Államokban, ez pedig még azzal együtt is erősíti az amerikai részvényeket, ha a piacokat a következő hetekben továbbra is rendkívül volatilitás jellemezheti.

Legalábbis Marko Kolanovic, a JPMorgan stratégája szerint.

A bankház az idei globális tőkepiaci hullámzások során eddig is arra buzdította a befektetőket, hogy vegyék meg az esést a börzéken.

Fotó: Roberta Schmidt/AFP

Emellett azt javasolják, hogy a régió konfliktussal kapcsolatos sebezhetősége miatt csökkentsék európai részvénykitettségüket.

Az amerikai bankház hétfőn kiadott elemzése szerint az orosz-ukrán háborúnak csak mérsékelt közvetlen hatása lesz az amerikai vállalatok eredményére, egyúttal rámutatnak arra is, hogy a válságra tekintettel a piac a korábbinál kisebb esélyt lát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed márciusi, ötven bázispontos kamatemelésére.

A monetáris szigorítás hagyományosan nem kedvez a kockázatos eszközöknek, a lazább kondíciók viszont jellemzően hátszelet adnak a részvényeknek.

A Wall Street-i eladási hullámnak már csak azért is vége szakadhat – érvel a stratéga –, mert az Oroszországgal szemben foganatosított szankciók a jelek szerint csak korlátozottan hatnak az amerikai gazdasági növekedésre, és egyelőre az energiaárakat is sikerült kordában tartani. Ráadásul az év eleji eladási hullámban leginkább érintett a Nasdaq 100 is a medvepiac szélére zuhant, a technológiai részvények pedig készen állnak a fellendülésre.

A kockázatos eszközök már túl lehetnek a nehezén

– hangsúlyozza Kolanovic.

A közvetett kockázatok ugyan jelentősebbek lehetnek a nyersanyagár-emelkedés inflációra, GDP-re és fogyasztókra gyakorolt hatásokon keresztül, a JPMorgan szerint az viszont biztató, hogy a válság nyomán lazább monetáris kondíciókat kezdett el árazni a piac.