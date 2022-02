Az Európa keleti részén kibontakozó háborús konfliktus hónapokig visszafoghatja a kontinens részvényeinek teljesítményét, ezért pénteken jelentősen csökkentette a főbb benchmarkokra vonatkozó árfolyamvárakozását a Goldman Sachs (GS).

A Stoxx 600 12 havi célárfolyamát 40 ponttal, 490 pontra vágta vissza az amerikai befektetési bank stratégája. A legnagyobb európai fejlett piaci részvényeket tartalmazó index új célára ezzel lényegében megegyezik a tavaly év végi szinttel, azaz 2022 egészében semmiféle érdemi hozamot nem várnak a zászlóshajónak számító európai részvénykosártól.

Fotó: FRANK RUMPENHORST / AFP

A kockázattűrő befektetőknek azért így is lehet keresnivalója, az év elejétől tapasztalható korrekció és a háborús híreket követő zuhanás miatt a jelenlegi szintről még 10 százalékos emelkedésre van kilátás.

Az igazi európai nagyágyúk részvényeit tartalmazó, Stoxx 50 indexben ennél is nagyobb korrekciót eszközöltek, a korábbi 4800 helyett már csupán 4300 pontra van kilátás egy éves távlaton. A többi között a Bayer, a Volkswagen és az ING papírjait is magában foglaló kosár 4298 ponton zárta a tavalyi évet, az idei kilátások tehát itt is stagnálást vetítenek előre.

A lépést a kockázatkerülés növekedésével, valamint a háború gazdaságra és inflációra gyakorolt hatásával indokolta Sharon Bell stratéga.

A leminősítés egyúttal éles fordulatot jelent, az év elején a GS mellett számos más elemzőház ugyanis még azzal számolt, hogy az európai tőzsdék az értékalapú szektorrotációt kihasználva meghosszabbítják pandémia utáni ralijukat, és felülmúlhatják majd az amerikai részvények teljesítményét is. A Stoxx 600 S&P 500-zal szembeni idei felülteljesítése azonban csütörtökön, az orosz invázió nyomán teljesen szertefoszlott.

A földön, vízen és levegőben végrehajtott letámadás újabb ralit indított a nyersanyagárakban, és az európai energiafüggőséget is újfent fókuszba hozta. Az Egyesült Államokkal ellentétben Európa gazdaságai kevés fosszilis energiahordozóval rendelkeznek, és az orosz földgázimporttól függenek, az Oroszországot sújtó nyugati szankciók pedig a kontinenst is súlyosan érinthetik.

A magasabb energiaárak valószínűleg tovább fűtik az inflációt, míg az európai energiaellátás szűkülése vagy zavara további hatással lenne a termelésre és a GDP-re is

– hangsúlyozta a stratéga.

Némileg jobbak viszont a brit részvénypiaci kilátások. Az FTSE 100 indexet 7900 helyett 8100 pontra várja az amerikai pénzintézet, főként az indexben nagy súllyal szereplő pénzügyi szektor kilátásai kedvezőek, miközben a kosár technológiai kitettsége meglehetősen csekély.

Ugyancsak az orosz-ukrán konfliktus miatt a Goldman a minap megemelte olajár-várakozását is, és a JPMorganhoz hasonlóan immár 125 dollár fölé várja az energiahordozó hordónkénti árát a következő három során. Az újabb erőteljes emelkedésnek megágyaz, hogy a háború miatt máris napi egymillió hordó eshetett ki a globális olajexportból.